Bild TV rafft Talk-Shows an einem Abend zusammen

Während bei YouTube die Talkshow «Viertel nach Acht» weiterhin zu gewohnter Zeit gesendet wird, rafft der Nachrichtsender das Format auf eine Sendestrecke. Hinzu kommt die Ausstrahlung von «Die richtigen Fragen», das nun ebenfalls bei YouTube gesendet wird.

Dass Bild TV kaum noch tagesaktuelle Formate sendet, ist mit der Einstellung der mehrstündigen Livestreckekein Geheimnis mehr. Im Programm verblieben sind aber noch die Talkshows, die immer von dienstags bis donnerstags gesendet wurde, und der montägliche Talk. Bevor die Sendungen in den kommenden Tagen aus der Winterpause zurückkehren, haben die Programmverantwortlichen aber Neuerungen bei der Ausstrahlung angekündigt.Bei «Viertel nach Acht» bleibt es zwar dabei, dass die Premiere auf YouTube sowie auf Bild.de jeweils um 20:15 Uhr erfolgt, doch die lineare Ausstrahlung bei Bild TV wird ab dem 19. Januar auf einen Sendetag gerafft. Statt am Sendetag jeweils um 22:15 Uhr auf Sendung zu gehen, wird Moderatorin Patricia Platiel immer donnerstags um 20:05 Uhr zu sehen sein. Dann mit allen drei Ausgaben der Woche am Stück.An die «Viertel nach Acht»-Strecke schließt sich ab dem 23. Januar dann «Die richtigen Fragen» mit Kai Weise an. Dessen Talkshow wird künftig ebenfalls bei YouTube und Bild.de immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt und dann drei Tage später linear verwertet.