Eine Woche mehr über 1 Million

Quotennews

«Das perfekte Dinner» hört und hört nicht auf! Eine weitere Woche mit jeweils mehr als 1 Million Zuschauer kann sich VOX auf die Fahne schreiben.

Auch die dritte Woche im Jahr 2023 und damit in Summe die 14. Woche in Folge bleibt beigewissermaßen eine perfekte Woche. Jedenfalls wenn das Maß für Perfektion mehr als eine Million Zuschauer sind, denn genau das schafft das VOX-Koch-Format Woche für Woche. Der Montag aus Düsseldorf mit Eva lief vor 1,38 Millionen Zuschauern, den Dienstag präsentierte Basar vor 1,27 Millionen, Mittwoch zeigte sich Esther vor 1,4 Millionen, Donnerstag kochte Dennis vor 1,43 Millionen und am gestrigen Freitag sollten 1,28 Millionen Zuschauer der Performance an den Töpfen von Ansgar folgen. Mit diesen Reichweiten ergaben sich Marktanteile von 5,6, 5,2, 5,9, 6,0 und gestern 5,3 Prozent.Die Zielgruppe lag in der Koch-Woche bei 0,33, 0,28, 0,34, 0,4 und gestern 0,39 Millionen Umworbenen, in Marktanteilen gesprochen waren damit im schlechtesten Fall (Dienstag) 6,4 Prozent möglich, im besten Fall (Donnerstag) ergaben sich 8,8 Prozent. Gestern kam «Das perfekte Dinner» auf 8,5 Prozent. Ansagar servierte zum Wochenabschluss als Vorspeise eine "Hommage an den Sommer Thunfisch-Tatar auf Avocado-Bett, die Hauptspeise sollte Herbstbeginn - Rose Entenbrust an Orangensauce mit aromatisiertem Süßkartoffelmousse, karamellisierten Maronen und jahreszeitlicher Pilzinterpretation geben und das Dessert nannte sich "schlicht" Versüßung der dunkleren Jahreszeit Crème brûlée mit Früchten.Mit diesem Menü kam Ansgar mit 29 Punkten auf den letzten Platz, Esther landete auf Platz drei mit 30 Punkten, Dennis und Besar teilten sich mit 34 Punkten den zweiten Platz und Wochen-Siegerin wurde Eva mit 36 von 40 möglichen Punkten. Schon fast zur Gewohnheit wurde am gestrigen VOX-Tag, dass Shows vom Vorabend der Primetime den Rang abliefen. Wenn auch das 20:15 Uhr-Programm mit einer neuen Folge vondaherkam, wollten lediglich 1,01 Millionen zusehen. Für das Format ein klarer Erfolg und neuer Reichweiten-Rekord, doch eben auch weniger erfolgreich als «Das perfekte Dinner» oder(17:00 Uhr / 1,18 Millionen Zuschauer). In der Zielgruppe schaffte es «Wo die Liebe hinfällt» auf 0,48 Millionen Umworbene und 8,4 Prozent Marktanteil.