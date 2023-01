Im März: Aus «ZDF-History» wird «Terra X History»

TV-News

Mit dem Thema „Wir Deutschen und die Bundeswehr“ startet «ZDF-History» in eine neue Ära.

Schon im vergangenen Spätsommer machte das ZDF die Pläne über die Umbenennung der Programmmarkeöffentlich ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Mainzer Sender ein konkretes Datum genannt, wann die wöchentliche Geschichtsreihe Teil der Markenweltwird. Am Sonntag, den 5. März, wird aus «ZDF-History». Um 23:45 Uhr läuft dann die erste Sendung zum Thema „Wir Deutschen und die Bundeswehr“.Die Reihe «ZDF-History» aus der Redaktion Zeitgeschichte unter der Leitung von Stefan Brauburger wird seit dem Jahr 2000 am späten Sonntagabend gesendet. Mit dem Einzug unter das «Terra X»-Dach sollen die Geschichtsinhalte im ZDF stärker zusammengebunden werden und sie sowohl im linearen Programm als auch in den non-linearen Angeboten sowie in den Sozialen Medien unter einem gemeinsamen Dach auffindbar machen.Neben dem ZDF-Hauptprogramm, der ZDFmediathek und den Digital- und Partnerkanälen des ZDF ist «Terra X History» künftig auch auf YouTube und auf Instagram präsent. Der YouTube-Kanal "Terra X" wurde ebenfalls in "Terra X History" umbenannt. Gleichzeitig erhält auch der Instagram-Kanal "MrWissen2go Geschichte" den neuen Namen. Der geschichtliche Podcast von Mirko Drotschmann heißt nun "Terra X History".„Starke Marken erleichtern die Wahrnehmung in der digitalen Welt. 'Terra X' ist eine herausragende Marke. Deshalb freuen wir uns, eine große Vielfalt von Geschichtsinhalten, die gebündelte historische Kompetenz unserer Fachbereiche, auf allen relevanten Plattformen unter dem Label 'Terra X History' zu präsentieren“, erklärt Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.