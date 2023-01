Blockbuster-Battle

Ein buntgemischtes Trio steigt heute in den Battle-Ring. Neben einer Komödie sind auch ein Abenteuerfilm sowie ein Thriller dabei.

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Rob Hall ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das für 65.000 Dollar kommerzielle Gipfelbesteigungen auf den Mount Everest anbietet. Obwohl die Wettervorhersage gegen die Tour spricht, will Rob seine Gruppe auf den Gipfel des Mount Everest bringen. Zur Reisegruppe gehören unter anderem der Mediziner Beck Weathers aus Texas, der Postangestellte Doug Hansen, die japanische Fed-Ex-Mitarbeiterin Yasuko Namba und der Journalist Jon Krakauer, der im Anschluss über die waghalsige Expedition berichten will. Nach letzten Vorbereitungen beginnt die Gruppe am 10. Mai 1996 mit dem Aufstieg zum Gipfel. Halls Gruppe schließt sich mit der des Kollegen Scott Fischer zusammen. Doch dann bringt ein Schneesturm großes Unglück über die ehrgeizigen Bergsteiger. Quotenmeter bezeichnete die Film-Dialoge als „teilweise so flach, wie der Berg hoch ist“, weswegen die dramatische, menschliche Komponente enttäuscht. Dennoch fand die Kino-Kritik auch lobende Worte: „Wann immer sich «Everest» darauf beschränkt, ein nervenaufreibender Abenteuer-Thriller mit namhafter Besetzung und atemberaubenden Bildern zu sein, funktioniert er aber sehr gut.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ZDFneo, 20:15 Uhr)Während der Präsident der Vereinigten Staaten im spanischen Salamanca eine Rede hält, wird er von einem Attentäter angeschossen. Zeitgleich fordert ein Bombenattentat zahlreiche Tote. Die Blickwinkel von acht Personen, die bei dem Attentat anwesend waren, werfen jeweils ein Licht auf die Hintergründe. In Kenntnis der einzelnen Perspektiven beginnt man zu erahnen, welch furchterregende Wahrheit tatsächlich hinter dem Attentat steckt. Rasant inszenierter Action-Thriller, der die Geschehnisse aus acht verschiedenen Blickwinkeln präsentiert. Zu der prominenten Darstellerriege gehören Dennis Quaid, William Hurt, Sigourney Weaver und Forest Whitaker.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)«Das hält kein Jahr ...!» fängt dort an, wo andere Beziehungskomödien aufhören: bei der Hochzeit ... Bei Nat und Josh ist es Liebe auf den ersten Blick. Hals über Kopf stürzen sich die beiden in die Ehe - sehr zum Missfallen ihrer Freunde und Familien, die davon überzeugt sind, dass die Beziehung auf Dauer nicht funktionieren kann. Tatsächlich müssen sich Nat und Josh ein Jahr nach dem Ja-Wort eingestehen, dass sie sich den Bund fürs Leben einfacher vorgestellt haben.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDb User Rating: 6