Sportdeutschland.TV holt erneut Stefan Kretzschmar als Experten

TV-News

Wie bei der Europameisterschaft 2022 werden Stefan Kretzschmar und Karsten Petrizka ausgewählte Top-Spiele kommentieren.

Am morgigen Mittwoch, 11. Januar, beginnt in Polen und Schweden die Handball-Weltmeisterschaft der Herren. Die deutsche Auswahl von Trainer Alfreð Gíslason trägt ihre Vorrunden-Spiele in Katowice gegen Katar, Serbien und Algerien aus und startet am Freitag um 18:00 Uhr ins Turnier. Das ZDF überträgt die Partie in voller Länge ab 17:40 Uhr im Free-TV. Der Mainzer Sender und Das Erste teilen sich die Partien mit deutscher Beteiligung. Auch Eurosport wird ausgewählte Partien, wie die der deutschen Gruppengegner, live zeigen ( Quotenmeter berichtete ).Wer alle Spiele an einem Ort sehen möchte, muss auf Sportdeutschland.TV zurückgreifen, wo alle 112 Begegnungen der WM zu sehen sein werden. Der Turnierpass kostet 15 Euro, dieser umfasst auch die Partien der DHB-Mannschaft. Zugang zu Einzelspiele können die Handball-Fans zum Preis von vier Euro erwerben. Wie schon bei der Europameisterschaft 2022 kommentieren Ex-Handballer Stefan Kretzschmar und Karsten Petrizka ausgewählte Topspiele und Spieltagskonferenzen. Außerdem sicherte sich der Dienst von DOSB New Media die Handballkommentatoren Tobi Schimon, Sascha Staat und MaikThiele. Zu den Experten gehören der verletzte Nationspieler Timo Kastening und die Ex-Nationalspielerin Ina Großmann.Neben den Liveübertragungen finden User auf Sportdeutschland.TV auch frei abrufbare Highlights und Hintergrundberichte zum Turnier. „Mit der Handball-Weltmeisterschaft starten wir mit direkt mit einem absoluten Highlight in das neue Jahr", betont DOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. „Die nächsten zwei Wochen versprechen absoluten Top-Handball auf Sportdeutschland.TV.“