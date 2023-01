Doc Caro und Sat.1 gehen offenbar wieder getrennte Wege

TV-News

Trotz teils großen Erfolgs wird «Doc Caro – Helfer mit Herz» nicht fortgesetzt.

Vor rund einem Jahr unterschrieb Intensivmedizinerin Dr. Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, einen Exklusiv-Vertrag mit dem Privatsender Sat.1 . Geplant waren neben einer Primetime-Sendung weitere Formate. Die Primetime-Sendunglief im Oktober mit teilweise großem Erfolg. Eine weitere Staffel schien deshalb nur noch Formsache, doch dazu wird es nun nicht kommen, wie Sat.1-Sprecher Christoph Körfer dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte: „«Doc Caro – Einsatz mit Herz» war ein erfolgreiches Programm für Sat.1. Trotzdem sehen wir von einer zweiten Staffel ab. Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, lässt sich Körfer zitieren.Und auch eine weitere Zusammenarbeit abseits von «Doc Caro – Einsatz mit Herz» ist laut des Berichts nicht vorgesehen. Auf die genauen Gründe wurde hierbei aber nicht eingegangen. Der Bericht berief sich auf Produktionskreise ähnlich gelagerter Formate wie die Kabel-Eins-Sendung «Die Klinik», die angaben, dass die Zusammenarbeit mit Kliniken „knifflig“ sein könne, „weil zwei Seiten aus jeweils berechtigtem Interesse unterschiedliche Auffassungen vertreten“ würden. Ob dies auch bei Carola Holzer, die als Oberärztin am Helios Klinikum Duisburg angestellt ist, ebenfalls zutreffend war, wollte Sat.1 indes nicht bestätigen.Für Sat.1 bedeutet die Trennung von «Doc Caro» daher einen herben Verlust im Primetime-Portfolio. Die erste Staffel mit den fünf regulären Folgen verbuchte 1,13 Millionen Zuschauer und sorgte für leicht unterdurchschnittliche 4,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden gute 7,7 Prozent ermittelt. Auch mit Blick auf das Nachmittagsprogramm dürfte der Verlust von Carola Holzner als Medizinexpertin sicher schmerzen. Eine Einbindung als Beraterin in gesundheitlichen Fragen hätte sicher Platz in dem kommenden Nachmittagsformat «Volles Haus!» finden können. So oder so: Die Trennung ist eine vertane Chance.