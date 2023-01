Tag 10 im Dschungel wieder unter 4 Millionen

Quotennews

«Ich ein Star – Holt mich hier raus!» wird zum ersten großen Erfolg von RTL in 2023. So viel steht schon nach zehn Tagen fest. Auch die zweite Sonntags-Ausgabe konnte über 3 Millionen Zuschauer einsammeln, 4 Millionen waren jedoch nicht wieder drin.

An der Leistung vongibt es bisher rein gar nichts zu meckern. Vor dem gestrigen Abend landeten fünf von neun Ausgaben bei mehr als 20 Prozent, die bisher „schlechteste“ Quoten-Leistung ereignete sich am 20. Januar, als „nur“ 16,9 Prozent bei 3,67 Millionen Zuschauern zusammenkamen. Bei diesen Zahlen wird deutlich, dass RTL im Jahr 2023 mit «IBES» einen Volltreffer landet. Die Erfolgs-Story wird von den Zahlen der klassischen Zielgruppe zu Ende gezeichnet. Ganze sechs Ausstrahlungen erreichten mehr als 30 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.Doch genug der Vergangenheit – auch gestern kamen erneut beste Zahlen aus Australien nach Köln. Insgesamt kamen 3,72 Millionen Zuschauern vor den Bildschirmen zusammen, der Marktanteil war mit 21,4 Prozent erneut exzellent. Die Zielgruppe holte sich mit 1,35 Millionen Umworbenen eine erneut grandiose Leistung, hier waren am entsprechenden Markt bockstarke 30,4 Prozent drin. Auch das Vorprogramm «Die Faszination Dschungelcamp» holte bereits gute 2,67 Millionen und 1,12 Millionen Zuschauer ab. Hier waren vorab gute 8,7 und 14,6 Prozent möglich.Inhaltlich beschäftigte die Dschungel-Promis gestern vor allem der Nahrungsmangel. Papis Loveday und Cecilia zeigten bereits Schwächeanfälle, gestern sollte Cosimo den Spaß am Dschungel verlieren. Oder eher den Verstand. Seine Idee: Eine Show im Interview-Raum für Essen (Dönner mit alles für jeden). Die angesprochene Cecilia folgte zum Tanzen, Cosimo rapte und dann war da noch Gigi. Der Italiener aus Baden-Württemberg hatte erst eher wenig Anteil und wollte dann aber voll im Mittelpunkt stehen, indem er kurzerhand "unten ohne" performte. "Ich bin bereit, alles für Essen zu machen", so Gigi. Gebracht hat die ganze Performance nichts, mehr Essen gab es von RTL nicht. Zudem verpasste Lucas Cordalis seinen Nachtwache-Einsprung-Moment, Claudia Effenberg meckerte sich schließlich durch die Nachtwache. Cosimo und Gigi machten sich neben dem Rappen und Blankziehen mit dem in den Medien schon getauften "Pizza-Gate" beliebt. Statt vier Eier für alle mit in das Camp zu bringen, entschieden sich die beiden Promis für eine Pizza Salami, nur für die beiden Boys versteht sich. Davon war das Camp wenig begeistert.