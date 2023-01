FX castet Darrsteller für «The Answers»

US-Fernsehen

Unter anderem haben Lucy Hale, Raul Esparza und Krys Marshall für den Pilotfilm unterschrieben.

Der FX-Pilotfilm, der auf dem Romanvon Catherine Lacey basiert, rundet seine Hauptbesetzung mit sechs Neuzugängen ab. Lucy Hale («Pretty Little Liars», «Ragdoll»), Raul Esparza («Retreat», «Law & Order: Special Victims Unit»), Krys Marshall («For All Mankind», «Supergirl»), Melanie Field («A League of Their Own», «Florida Girls»), Pallavi Sharda («Wedding Season», «The Twelve») und Kineta Kunutu («Slave Play», «The Blacklist») haben sich neben dem bereits angekündigten Darsteller David Corenswet dem Pilotfilm angeschlossen.Laut der offiziellen Logline spielt die Serie in der nahen Zukunft und folgt "einer jungen Frau mit gebrochenem Herzen, die sich einem rätselhaften Experiment anschließt, das verspricht, die Liebe zu hacken. Doch nachdem sie mit ihren Mitstreiterinnen an einen idyllischen, abgelegenen Ort gezogen ist, beginnen sie und die anderen Frauen zu hinterfragen, was bei dem Experiment wirklich passiert und warum sie alle mit demselben mysteriösen Mann ausgehen sollen."Der Pilotfilm stammt aus der Feder von Kit Steinkellner, der auch als ausführender Produzent fungiert. Danny Strong und Darren Aronofsky sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Mandy Safavi von Danny Strong Productions und Ari Handel und Elizabeth Gesas von Aronofskys Protozoa. Gillian Robespierre wird bei dem Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. 20th TV ist das Studio.