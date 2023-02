Messi, Neymar und Mbappé kicken künftig bei MagentaSport

TV-News

MagentaSport hat sich die Rechte am französischen Pokalwettbewerb Coupe de France gesichert. Das Angebot umfasst bis zu 35 Spiele pro Saison inklusive Frauen-Finale.

Die Deutsche Telekom hat sich für ihren TV-Dienst MagentaSport die kompletten Rechte am französischen Äquivalent des DFB-Pokals, dem Coupe de France, bis zur Saison 2025/2026 gesichert. Der Start erfolgt am Mittwoch, den 8. Februar, mit einem Achtelfinal-Doppelpack: Zunächst spielt ab 18:05 Uhr Olympique Lyon gegen OSC Lille, ab 21.05 Uhr folgt das Top-Spiel zwischen Olympique Marseille und Meister Paris Saint-Germain, der bekanntlich mit Lionel Messi, Kylian Mbappe (derzeit verletzt) und Neymar das wohl meistgefürchtete Angriffstrio im Weltfußball in den eigenen Reihen haben.Das exklusive Pokal-Paket beinhaltet bis zu 35 Live-Spiele und auch das Frauen-Pokalfinale am 13. Mai 2023. Die Viertelfinal-Partien des Coupe de France laufen vom 28. Februar bis zum 1. März, am 4. und 5. April folgen dann die Halbfinal-Begegnungen. Am 29. April wird das Finale gezeigt. MagentaTV-Kunden können ausgewählte Spiele zudem kostenlos live auf dem Sender MS Sport sehen.„Wir freuen uns auf den Coupe de France. Mit diesem traditionsreichen und spannenden Wettbewerb bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in den kommenden Jahren hochwertigen Live-Content. Bis zur Saison 25/26 erweitern wir unser Angebot damit um ein attraktives Sportrecht“, erklärt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.