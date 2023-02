«First Dates Hotel» startet besser als im Vorjahr

Quotennews

Kein Vorbeikommen gab es allerdings an «Wer wird Millionär?», das sich dieses Mal mit weniger als drei Millionen Zuschauern begnügen musste.

Am Montagabend war RTL einmal der erfolgreichste Sender im Privatfernsehen, wenn gleichdiesmal nicht mehr als drei Millionen Zuschauer sammelte. Insgesamt sahen 2,76 Millionen Interessierte die neueste Ausgabe der Quizshow mit Günther Jauch, die erst um 20:30 Uhr begann. Zuvor strahlte der Kölner Sender einüber die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien aus, das 2,48 Millionen verfolgten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg von 8,6 auf 11,4 Prozent. Aus der Zielgruppe stammten zunächst 0,72 Millionen Zuschauer, während der rund dreistündigen Sendung sank die Reichweite auf 0,60 Millionen, sodass ordentliche 11,1 und 11,2 Prozent Marktanteil heraussprangen. In der klassischen Zielgruppe musste man kurzzeitig ProSieben die Führung übergeben, denn die zweite-Folge des Abends fuhr ab 20:41 Uhr 0,77 Millionen Umworbene und 12,0 Prozent ein.Zurück zu RTL: Um 22:30 Uhr wurde «WWM?» für das obligatorische Nachrichtenformatunterbrochen, was den Werten der 15-mintigen Sendung half. 2,22 Millionen Zuschauer wurden mit den neuesten Nachrichten des Tages versorgt, darunter befanden sich 0,41 Millionen Seher aus der Zielgruppe. Die Marktanteile bewegten sich bei starken 11,6 Prozent bei allen und soliden 10,3 Prozent bei den Jüngeren.Nicht ganz so erfolgreich, aber dennoch stark startetein die vierte Staffel. Den Auftakt verfolgten 1,18 Millionen VOX-Zuschauer, nahezu genauso viele Menschen wie im Vorjahr (1,17 Mio.). Mit einem Gesamtmarktanteil von 4,3 Prozent bleib man jedoch unterhalb des Senderschnitts, aber oberhalb des Wertes der dritten Staffelpremiere, die 4,0 Prozent holte. In der Zielgruppe lief es mit 0,60 Millionen und 9,7 Prozents – vor allem aus Quotensicht deutlich besser. Vor zwölf Monaten wurden 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige und 8,3 Prozent ausgewiesen. Im Nachgang holte eine-Wiederholung weiter tolle Werte. Die Geschichten über Christopher Crell in Portugal und Christian Blankenhorn im brasilianischen Urwald sorgten ab 22:15 Uhr für 0,62 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum.