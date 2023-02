«Low Tone Club» kommt zu Disney+

US-Fernsehen

Der amerikanische Teil des Streamingdienstes holte sich die Fernsehserie.

Die lateinamerikanische Originalseriemit dem kolumbianischen Sänger Carlos Vives in der Hauptrolle wird ab sofort in allen 10 Episoden exklusiv auf Disney+ USA ausgestrahlt. «The Low Tone Club» erzählt die Geschichte von Amaranto Molina (Vives), einem unkonventionellen Musiklehrer, der an einer Musikschule zu unterrichten beginnt, die nur Schüler fördert, die nach kommerziellen Erfolgsstandards gut abschneiden. Jedes Jahr wählt Schulleiter Eduardo Kramer (Julián Arango) fünf Schüler aus, die den Spitznamen "The High Tones" (Die hohen Töne) tragen und Teil der prestigeträchtigen Teenie-Band der Schule werden.Molina hingegen wird mit der Leitung der Low Tones betraut, einer Gruppe von Schülern, deren Talente den Anforderungen der Schule nicht genügen. Der exzentrische Lehrer und die Low Tones begeben sich mit seinen störenden Methoden auf eine musikalische Reise, die Wunden heilen und jeden einzelnen von ihnen dazu inspirieren soll, seine einzigartigen Talente zum Ausdruck zu bringen. Auf ihrem Weg erfahren die Schüler mehr über Mr. Molina und entdecken die geheimnisvolle, verborgene Vergangenheit ihres Lehrers.Außerdem vor der Kamera: Kevin Bury («Pa-Pi-Yón»), Elena Vives («Amalia»), Brainer Gamboa («Romario»), María Fernanda Marín («Lala»), Catalina Polo («Martina»), Gregorio Umaña («Raphaelo»), Manuela Duque («Roxana»), Salomé Camargo («Cami»), Juan Camilo González («Dardo»), Juan Diego Panadero («Panchito»), Pitizion («KJ»), Juan Manuel Lenis («Peter»), Luis Fernando Salas («Ocampo»), Giseth, Deisy and Zoila Mariano («Triplets»), Melanie Dell´Olmo («Sara»), and Sharik Abusaid («Lina»).