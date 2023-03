Quotencheck

Gleich drei verschiedene Sendungen strahlte ProSieben am Donnerstag aus. Doch keine wusste wirklich zu überzeugen.

Der Fernsehsender ProSieben füllte zwischen Jahreswechsel und dem Start von «Germany’s Next Topmodel» die sechs Wochen mit insgesamt drei verschiedenen Clipshows. Los ging es am 5. Januar 2023 mit einer knapp dreistündigen Show.kürte „die überraschendsten Wendepunkte“, wie beispielsweise Sängerin Jennifer Lopez eine technische Revolution auslöste. Die Wiederholung aus dem Juli 2020 erreichte dabei nur 0,51 Millionen Zuschauer und fuhr zwei Prozent Marktanteil ein. 0,27 Millionen Umworbene wollten ProSieben sehen, das Ergebnis waren schlechte 4,7 Prozent.Am 12. Januar wiederholte ProSieben die Show. Los ging es mit den „50 größten Geheimnisse der Popmusik“, das erstmals vor sieben Jahren ausgestrahlt wurde. Die Produktion aus dem Jahr 2016 holte nun 0,67 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für einen Marktanteil von zweieinhalb Prozent. Mit 0,30 Millionen Umworbenen fuhr man 5,3 Prozent Marktanteil ein. Eine Woche später wurde die dritte Folge wiederholt, in der es um die „50 Momente der 90er“ ging. 0,83 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil stieg auf 3,1 Prozent. Mit 0,48 Millionen Zusehenden waren sogar 8,4 Prozent Marktanteil möglich.Mit den „50 größten Sensationen der 90er“ kam die Clipshow sogar Ende des Monats auf 0,70 Millionen Fernsehzuschauer, die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) ermittelte sogar 2,6 Prozent Marktanteil. Mit 0,43 Millionen jungen Menschen fuhr man 6,9 Prozent Marktanteil ein.Im Februar wurden zwei Folgen von «Unbelievable Moments Caught on Camera» wiederholt, das hierzulande alsgesendet wird. Unter anderem wurde die Geschichte eines Hobbypiloten erzählt, der sein eigenes Flugzeug baute und mitten im Flug den Propeller verlor. 0,96 Millionen Menschen sahen die Folge, die erst im Mai 2022 Deutschlandpremiere feierte. Mit 3,8 Prozent kann man durchaus zufrieden sein. 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, der Marktanteil wurde mit 8,1 Prozent beziffert.Die zweite und letzte Folge dieser Clipshow lief am Donnerstag, den 9. Februar. 0,72 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 2,9 Prozent. 0,28 Millionen junge Menschen brachten dem Sender 5,2 Prozent. Im Durchschnitt erreichten die sechs Episoden der drei verschiedenen Clipshow nur 0,73 Millionen Zuschauer und fuhren 2,8 Prozent Marktanteil ein. 0,37 Millionen junge Menschen brachten enttäuschende 6,5 Prozent.