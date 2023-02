Vincent Kliesch: Am ersten Teil haben wir fast drei Jahre gefeilt

Interview

Gleich zwei Mal sind die Romane von Kliesch am Dienstagabend zu sehen. Die Skripts entstanden zusammen mit Bestsellerautor Sebastian Fitzek.

Sebastian eröffnet das Plotten mit einer Grundidee für den jeweiligen Fall. Zum Beispiel „Ein Baby ist aus seiner Wiege verschwunden, die Eltern wissen von nichts, doch der Ehemann hindert seine Frau daran, die Polizei zu rufen und sperrt sie unter dem Dach ein.“ Dann reden wir über diese Idee und entwickeln gemeinsam eine Geschichte darum. Wenn die Geschichte in unseren Gesprächen weit genug gereift ist, beginne ich damit, das Ganze zu schreiben. Den Schreibprozess verfolgt Sebastian und macht ab und zu Vorschläge, wenn er eine bessere Idee hat.Das ist sie allerdings! Nicht selten führen wir Gespräche zu «Auris» telefonisch, während er gerade auf dem Weg zu einer Lesung ist. Aber das ist auch eigener der Gründe, für diese Zusammenarbeit. Sebastian hat mehr Ideen, als er selbst umsetzen kann. So kam es dazu, dass wir uns zusammengetan haben.Am ersten Teil der Reihe haben wir fast drei Jahre gefeilt. Am Ende kam eine Story dabei raus, in der nichts ist, wie es scheint, fast jeder irgendein Geheimnis verbirgt und bei der selbst, wenn man meint, es sei alles geklärt, nochmal alles auf den Kopf gestellt wird. Das hat wirklich Spaß gemacht!Das mit dem Podcast liegt in der Grundidee von «Auris» begründet. Es geht ja dabei um einen Phonetiker, der mit seinem Gehör unglaubliche Dinge erkennen kann. Alles dreht sich ums Hören. Daher arbeitet Jula beim Radio und hat dann einen Podcast. «Auris» wurde von Sebastian ursprünglich als Hörspiel konzipiert, das seitdem bei audible auch einen Rekord nach dem anderen bricht.Das wäre natürlich schön. Wir finden immer wieder neue Geschichten für Jula und Hegel, und da ich von einem echten Professor für Phonetik beraten werde, gehen uns auch die akustischen Phänomene nicht so schnell aus.Diese beiden Teile der Rehe sind als Buch bereits erschienen, ja. Zurzeit arbeite ich aber schon an Teil fünf der Reihe.Tatsächlich sind relativ viele Teilnehmer der ersten Staffel von «Star Search» später in der Kunst etwas geworden. Comedy und Thriller liegen auch sehr eng beieinander. In beiden Fällen geht es darum, mit einer spannenden Geschichte auf eine überraschende Pointe hinzusteuern. Nur, dass es einmal lustig und einmal unheimlich ist. Ich stand gern als Comedian auf der Bühne, aber es hat sich dann eben gezeigt, dass ich als Thrillerautor größeres Potential hatte. In meinen Lesungen kommt der Comedian aber immer sehr deutlich wieder zum Vorschein.Sebastian arbeitet schon sehr lange eng und vertrauensvoll mit der Filmproduzentin Regina Ziegler zusammen. Dadurch waren wir an allen Entwicklungsschritten der Filme beteiligt und konnten unsere Meinungen und Wünsche äußern. Film ist aber ein ganz anderes Medium als Buch, und da ist es gut, den Profis nicht allzu sehr reinreden zu wollen.Ich stehe auch gern mal vor Kameras, wobei ich aber ein Livepublikum vorziehe. Da hat man einen „Dialogpartner“ und direktes Feedback. Den Gastauftritt in der Verfilmung wollte ich mir aber natürlich nicht nehmen lassen.Ehrliche Antwort: Das weiß ich noch gar nicht. Erst, wenn die Zuschauerzahlen der linearen RTL-Ausstrahlung vorliegen, wird es ein Gespräch in kleiner Runde geben, und dann sehen wir auch, ob es mit der Filmreihe weitergeht. Hoffen wir das Beste!