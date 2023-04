Netflix bestellt «Black Doves»

England

Keira Knightley wird die Hauptrolle in der Netflix-Serie. In dem von Joe Barton, dem Drehbuchautor von «Giri/Haji», geschriebenen Drama wird Knightley die Rolle der Helen spielen, einer Frau mit geheimer Identität, die sich auf eine leidenschaftliche Affäre einlässt. Als ihr Geliebter der Londoner Unterwelt zum Opfer fällt, schicken Helens Arbeitgeber einen alten Freund, Sam, um sie zu beschützen. Die beiden begeben sich bald in ein spannendes Abenteuer vor dem Hintergrund diplomatischer Spannungen und Weihnachten.«Black Doves» ist die Geschichte zweier alter Freunde, die wieder zueinander finden, die in einer Welt, in der Vertrauen tödlich sein kann, Vertrauen zueinander finden und schließlich den Lauf des Lebens des anderen für immer verändern", heißt es in der Logline. Die Serie wird von Bartons Produktionsfirma Noisy Bear und Sister («Chernobyl») produziert. Barton und Knightley werden neben Jane Featherstone und Chris Fry für Sister als ausführende Produzenten tätig sein.Die Serie war die jüngste in einer Reihe von neuen Titeln, die Netflix' britische Niederlassung am Mittwoch während eines mit Stars besetzten Presse-Events in London ankündigte. Ebenfalls auf dem Programm steht eine neue Serie des «The Crown»-Produzenten Left Bank Pictures mit dem Titel «Department Q», die eine Adaption der gleichnamigen dänischen Romanserie von Jussi Adler-Olsen ist und die Geschichte eines Detektivs aus Edinburgh erzählt, der einem ungeklärten Fall auf der Spur ist, sowie «Bank of Dave: The Sequel» von Tempo Productions und Future Artists, in der Dave Fishwick versucht, Zahltagskreditgeber zu Fall zu bringen, um einige der schwächsten Gemeinden Großbritanniens zu schützen.