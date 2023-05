Zweite «Monster»-Staffel handelt von Menéndez-Brüder

US-Fernsehen

Ryan Murphys Hit-Serie bei Netflix geht weiter. Dieses Mal behandelt man einen Familien-Mord.

Die Geschichte der Menéndez-Brüder, die 1996 für den Mord an ihren Eltern José und Mary Louise "Kitty" Menéndez verurteilt wurden, wird als nächstes von Ryan Murphy im Rahmen seiner Netflix-Serieaufgegriffen. Netflix und Murphy wollten bestätigen, dass sie an «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» arbeiten, dem Nachfolger der erfolgreichen Serie «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story».Netflix hatte zwei weitere Folgen der Anthologie-Serie von Murphy und Ian Brennan bestellt; dies wäre die erste. Unabhängig davon gab Netflix bekannt, dass es auch "exklusiven Zugang" zu Lyle und Erik Menéndez hat, um an einem Dokumentarfilm von Campfire Studios mitzuwirken. Die Ankündigung von «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Fall der Menéndez-Brüder wieder in die Schlagzeilen gerät. Die neue Peacock-Doku-Serie «Menendez + Menudo: Boys Betrayed» befasst sich mit den Vorwürfen von Roy Rosselló, einem ehemaligen Mitglied der puertoricanischen Boyband Menudo, der behauptet, als Teenager von Jose Menéndez sexuell missbraucht worden zu sein.Es ist unklar, ob diese neuen Anschuldigungen in «Monsters» thematisiert werden, aber in ihrem Prozess argumentierte die berühmte Verteidigerin Leslie Abramson, dass Lyle und Erik ihre Eltern aus Angst ermordet haben, nachdem sie jahrelang von ihrem Vater, einem Musikmanager, sexuell belästigt worden waren.