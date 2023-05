Netflix ordert schwules Marine-Dramedy

US-Fernsehen

Als ausführender Produzent ist einmal mehr Norman Lear dabei.

Netflix hat eine Dramedy-Serie bestellt, die von den Memoiren "The Pink Marine" von Greg Cope White inspiriert ist. Die Serie trägt den Titelund wurde von Netflix für zehn Episoden in Auftrag gegeben.In der offiziellen Beschreibung heißt es: «The Corps» startet im Jahr 1990 und handelt von Cameron, einem gemobbten, schwulen High-School-Schüler, der zusammen mit seinem heterosexuellen besten Freund Ray dem Marine Corps beitritt – ein gefährlicher Schritt, da Schwulsein beim Militär Gefängnis oder Schlimmeres bedeutet. Als die beiden Freunde in das Bootcamp des Marine Corps eintauchen, wo die Landminen sowohl buchstäblich als auch metaphorisch sind, schließen sie sich einem Zug junger Männer an, die sich auf eine erschütternde Reise der Transformation begeben."Andy Parker fungiert als Autor, ausführender Produzent und Showrunner der Serie. White fungiert ebenfalls als Autor und Produzent. Peter Hoar wird bei der ersten Folge Regie führen und die Produktion übernehmen. Norman Lear und Brent Miller sind zusammen mit Rachel Davidson und Scott Hornbacher auch ausführende Produzenten. Sony Pictures Television, wo Lears und Millers Act III Productions derzeit unter einem Gesamtvertrag steht, ist das Studio.