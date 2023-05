Sydney Chandler macht bei «Alien» mit

US-Fernsehen

Der Star aus der Apple-Serie «Sugar» wurde von FX verpflichtet.

Sydney Chandler hat die Hauptrolle in Noah Hawleys Serieübernommen, die derzeit bei FX in Arbeit ist, wie ‚Variety‘ berichtet. Über die Handlung und die Charaktere des Projekts, das erstmals im Dezember 2020 angekündigt wurde, wird noch Stillschweigen bewahrt. Das einzige Detail, das bestätigt wurde, ist, dass die Serie auf der Erde in einer nicht allzu fernen Zukunft spielen wird.Mit dieser Rolle kehrt Chandler zu FX zurück. Zuvor hatte sie ihr Fernsehdebüt in der limitierten Serie «Pistol» von Danny Boyle aus dem Jahr 2022 gegeben, die die Geschichte der legendären Band The Sex Pistols erzählte. Chandler spielte in der Serie die Rolle der Chrissie Hynde von den Pretenders. Zu Chandlers weiteren Auftritten gehören der Film «Don't Worry Darling» und die Facebook Watch-Serie «SKAM Austin». Außerdem startet sie in der kommenden Apple-Serie «Sugar» an der Seite von Colin Farrell.Dies ist die größte Entwicklung, die seit einiger Zeit für Hawleys «Alien»-Serie angekündigt wurde. Zuletzt sagte FX-Chef John Landgraf auf der 2023 Televison Critics Association Press Tour im Januar, dass die Serie "dieses Jahr" in Produktion gehen wird.