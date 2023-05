TV-News

Joyn startet Reality-Doku-Serie im Juni

Veit-Luca Roth von 02. Mai 2023, 11:54 Uhr

In «Behind The Feed» steht eine Influencer-Clique im Mittelpunkt. Das Publikum soll einen ganz privaten Einblick in das Leben hinter dem perfekt kuratierten Social-Media-Feed erhalten.

Die ProSiebenSat.1-Streamingplattform «Behind The Feed», die ab dem 2. Juni kostenlos bei dem Dienst erscheinen wird. Die zehnteilige Reihe wird kostenlos abrufbar sein, im Wochentakt werden jeweils zwei Folgen veröffentlicht. Hinter der Produktion steckt das Unternehmen Hans und Franz Film- und Fernsehproduktion.



Mit dabei sind die junge Mutter und Social-Media-Bekanntheit Paola Maria, Entrepreneur und YouTuber Marvyn Macnificent, YouTuberin und Sängerin Naomi Jon, YouTuberin Nihan Sen sowie Model und Fashion-Influencer Hendrik Giesler, die den Zuschauern einen „ganz privaten Einblick in das Leben hinter dem perfekt kuratierten Social-Media-Feed gewähren.



Die Influencer nehmen das Publikum beispielsweise mit auf eine Fashion Week und zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Außerdem wird thematisiert, wie die Balance zwischen Karriere, Familienleben und neuer Beziehung gelingt. Auch der Aspekt der mentalen Gesundheit wird angesprochen und wie sich der Druck des öffentlichen Lebens auf diese auswirkt. Die ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn hat sich die Dienste von fünf Influencern gesichert und macht mit ihnen die Reality-Doku-Serie, die ab dem 2. Juni kostenlos bei dem Dienst erscheinen wird. Die zehnteilige Reihe wird kostenlos abrufbar sein, im Wochentakt werden jeweils zwei Folgen veröffentlicht. Hinter der Produktion steckt das Unternehmen Hans und Franz Film- und Fernsehproduktion.Mit dabei sind die junge Mutter und Social-Media-Bekanntheit Paola Maria, Entrepreneur und YouTuber Marvyn Macnificent, YouTuberin und Sängerin Naomi Jon, YouTuberin Nihan Sen sowie Model und Fashion-Influencer Hendrik Giesler, die den Zuschauern einen „ganz privaten Einblick in das Leben hinter dem perfekt kuratierten Social-Media-Feed gewähren.Die Influencer nehmen das Publikum beispielsweise mit auf eine Fashion Week und zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Außerdem wird thematisiert, wie die Balance zwischen Karriere, Familienleben und neuer Beziehung gelingt. Auch der Aspekt der mentalen Gesundheit wird angesprochen und wie sich der Druck des öffentlichen Lebens auf diese auswirkt.

vorheriger Artikel

nächster Artikel