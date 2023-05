Amazon macht Weg für «Bosch» frei

US-Fernsehen

Die Krimi-Serie «Bosch: Legacy» bekommt noch vor dem Start der zweiten Runde neue Folgen spendiert.

wurde bei Amazon Freevee noch vor der Premiere der zweiten Staffel für eine dritte Runde verlängert. Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld der NewFront-Präsentation von Amazon in New York am 1. Mai. Die erste Staffel von «Bosch: Legacy» wurde erstmals im Mai 2022 auf Freevee ausgestrahlt, Staffel zwei startet in diesem Herbst. Wie ihr Vorgänger, die Prime Video-Serie «Bosch», basiert die Freevee-Serie auf den Bosch-Romanen von Michael Connelly."Die Geschichte von Harry Bosch hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, und seine Reise ist noch lange nicht zu Ende", so Lauren Anderson, Head of AVOD Originals, Unscripted und Targeted Programming bei Amazon Studios. "Diese Erneuerung von «Bosch: Legacy» ist ein Beweis für die anhaltende Kraft der Welt, die Michael Connelly aufgebaut hat. Wir freuen uns darauf, den Bosch-Fans das nächste Kapitel für diese geliebten Charaktere zu bieten."Darüber hinaus hat Freevee die folgenden neuen Darsteller für Staffel zwei angekündigt: David Denman als Kurt Dockweiler, Patrick Brennan als David Foster, Rafael Cabrera als Vince Harrick, Bruce Davison als James Rafferty, Jessica Camacho als Jade Quinn und Guy Wilson als Detective Kevin Long.