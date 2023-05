«Grill den Henssler» lässt nach

Quotennews

Schon in Folge zwei der neuen Staffel sieht es um den zu grillenden Steffen Henssler weniger gut aus.

Der Auftakt der neuen Staffel vonmachte zweifelsohne Mut, doch schon in Woche zwei müssen sich wohl Gedanken gemacht werden. Mit 1,03 Millionen Zuschauern verließen rund 300.000 Zuschauer die Show innerhalb einer Woche, der Marktanteil sank exakt einen Prozentpunkt auf 4,8 Prozent. Die Zielgruppe fällt von 0,44 Millionen auf 0,25 Millionen Umworbene, von noch guten 8,4 Prozent waren gestern demnach lediglich 5,8 Prozent übrig.In Summe sind diese Werte sicherlich noch kein Beinbruch, dennoch ist der Trend negativ, wobei ein Blick in die jüngere Vergangenheit der Show schon wieder für Mut sorgen könnte. Im April 2022, beim «Sommer-Special» im Juli und August 2022 und im Oktober 2022 fiel jeweils die Begeisterung von Folge eins auf Folge zwei deutlich ab. Entscheidend war jedoch stets, dass nach der zweiten Folge die Reichweiten und Quoten wieder stiegen. Kann VOX das wiederholen, braucht sich keiner um die Duell-Koch-Show zu machen.Neben «Grill den Henssler» verlieren zudem weitere Formate bei VOX deutlich an Reichweite gestern.sicherte sich in der Vorwoche noch 1,08 Millionen Zuschauer, gestern kamen lediglich 0,86 zusammen.lief am 23. April noch vor starken 1,45 Millionen Zuschauern, gestern erreichte die Show 1,11 Millionen Zuschauer. Damit reicht es jedoch trotz Reichweiten-Minus dazu, mehr Zuschauer als das Primetime-Angebot zu sichern.