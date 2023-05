«Judy Justice» geht bei Freevee weiter

US-Fernsehen

Außerdem hat man das Doku-Drama «Justice on Trial» bestellt.

Amazon Freevee hat eine Verlängerung der mit dem Daytime-Emmy-ausgezeichneten Originalserieum zwei Staffeln bestellt, wie der Streamingdienst am Montag bekannt gab. Freevee hat außerdem grünes Licht für «Justice on Trial» gegeben, eine neue «Justice»-Serie, die von und mit Richterin Judy Sheindlin entwickelt wurde.Seit der Premiere bei Freevee im November 2021 hat sich «Judy Justice» mit über 150 Millionen Zuschauerstunden zur Nummer eins der Originalsendungen entwickelt. Die Serie gewann nach ihrer ersten Staffel auch den Daytime Emmy in der Kategorie "Legal/Courtroom program". Die Episoden der zweiten Staffel von «Judy Justice» sind ab sofort als Stream verfügbar und werden bis zum 9. Juni jeden Wochentag ausgestrahlt."Wie soll ich meine Gefühle über die Verlängerung von «Judy Justice» auf Amazon Freevee beschreiben? Erfreulich, natürlich. Dankbar, natürlich", sagte Richterin Sheindlin. "Wenn ich den anhaltenden Erfolg der Sendung betrachte, glaube ich, dass sich die Menschen danach sehnen, dass die altmodische Gerechtigkeit mit gleicher Hand ausgeübt wird. Ein bisschen Humor kann nicht schaden. Ich beabsichtige, beides zu bieten, solange ich in der Lage bin."