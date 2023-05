Daytime-Powerhouse VOX geht am Feiertag die Luft aus

Quotennews

Am Abend war «Die Höhle der Löwen» in gewohntem Maße erfolgreich.

In der vergangenen Woche durfte sich VOX über teilweise exorbitante Einschaltquoten im Tagesprogramm freuen. Sowohlals auchbrachte es mindestens einmal auf zweistellige Zielgruppen-Marktanteile.setzte sich mit 13,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen am Mittwoch sogar die Wochenkrone auf. Am gestrigen Montag verzichtete VOX deshalb auf Feiertags-Programm und schickte seine üblichen Programmmarken ins Rennen – ohne Erfolg.sahen ab 14:00 Uhr 300.000 Zuschauer, aus der Zielgruppe stammten 80.000 Werberelevante. Mit 3,0 respektive 3,8 Prozent lag man klar unter dem Senderschnitt. Auchhatte es mit derselben Gesamtreichweite schwer und kam folglich nur auf 2,8 Prozent bei allen und 3,6 Prozent bei den jüngeren Sehern.schnappte sich ab 16:00 Uhr 0,33 Millionen Zuschauer und 4,4 Prozent in der Zielgruppe. Die Muttersendung holte mit 6,3 Prozent den besten Wert der Daytime. Die Reichweite stieg auf eine halbe Million Zuschauer.undunterhielten 0,63 und 0,90 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen jeweils 5,7 Prozent Marktanteil zu Buche.Das VOX-Flaggschiffzeigte sich diesmal – anders als an Ostern – unbeeindruckt vom Feiertag. Die Gründershow verfolgten ab 20:15 Uhr 1,48 Millionen Zuschauer. Dies ist zwar eine Einbuße der Sehbeteiligung um fast 300.000 Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche, doch in der Zielgruppe blieb man recht stabil. Während die Quote auf dem Gesamtmarkt von 7,4 auf 6,0 Prozent fiel, schalteten wie vor acht Tagen 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige ein. Der Marktanteil sank von 12,4 auf 12,0 Prozent.