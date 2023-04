Hund schlägt Pferd - bei VOX gewinnt der Vorabend gegen die Primetime

Quotennews

Freud und Leid liegen sehr nah beieinander. Ein Sprichwort, das eher aus dem Sport bekannt ist - doch bei VOX trifft es ebenfalls zu.

Bei VOX hat man schlichtweg jetzt die Wahl. Freut man sich über einen recht erfolgreichen Vorabend oder kritisiert man die eher schwache Primetime-Leistung. Hier sind die Zahlen für diesen Vergleich. Der gestrige VOX-Leuchtturm dürftesein. Die Show mit Martin Rütter und seinem Team sichert VOX ab 19:10 Uhr gute 1,00 Millionen Zuschauer - die mit Abstand beste Reichweite beim Sender den ganzen Tag über. Der Marktanteil ist mit 5,1 Prozent trotzdem eher Mittelmaß, jedoch keinesfalls schlecht. Die Zielgruppe ist am Vorabend weitestgehend unauffällig - 0,2 Millionen Umworbene sorgen für 5,7 Prozent am Markt.Direkt im Anschluss also die Primetime:- eine Doku über das internationale Dressurpferd «Totilas» - ließ die Gesamtreichweite auf 0,76 Millionen sinken. Der Marktanteil von lediglich 3,2 Prozent unterstreicht die wacklige Leistung der Dokumentation. Immerhin konnte sich VOX in Maßen auf die Zielgruppe verlassen. Mit 0,3 Millionen Werberelevanten lief es gar nicht schlecht, wenn auch 6,0 Prozent am entsprechenden Markt keinen Preis gewinnen.Und es sollte gesagt sein, dass VOX im direkten Primetime-Vergleich Kabel Eins und RTLZWEI hinter sich lassen konnte. «9-1-1 Notruf L.A.» holte bei Kabel Eins 0,56 Millionen Zuschauer, bei RTLZWEI waren lediglich 0,49 Millionen für «Wild Wild West» drin.