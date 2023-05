«Rate my Date» verliert in Woche zwei deutlich an Boden

Quotennews

Nur noch 0,66 Millionen Zuschauer sahen das Datingformat mit Ralf Schmitz.

Der Auftakt der neuen Sat.1-Datingshowverlief vor acht Tagen wenig beachtlich. Ralf Schmitz performte nur vor 0,93 Millionen Zuschauern und fuhr Marktanteile von 3,7 Prozent bei allen und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Am Maifeiertag unterbot der Bällchensender diese Werte deutlich. Nur noch 0,66 Millionen Zuschauer entschieden sich erneut für Produktion der Deutschen Produktionsunion. Der Marktanteil sank auf miese 2,5 Prozent. Auch in der Zielgruppe musste «Rate my Date» Verluste hinnehmen, diese fielen allerdings weniger gravierend aus. Von den 0,36 Millionen gemessenen Premieren-Zuschauern blieben noch 0,32 Millionen übrig. Der Marktanteil sank um 0,9 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent.Im Anschluss vertraute Sat.1 der Zweitverwertung von, die ab 22:36 Uhr noch eine halbe Million Zuschauer zum Lachen brachte. Der Marktanteil stieg auf 3,9 Prozent. Die Clipshow-Wiederholung kam mit 0,14 Millionen umworbenen Sehern auf 5,0 Prozent Marktanteil.Auch tagsüber präsentierte der Bällchensender mehrere Clipshows.unterhielt ab kurz nach 11:00 Uhr 0,21 Millionen werberelevante Seher und sorgte so für starke 11,0 Prozent Marktanteil.holten ab 12:42 Uhr 8,6 Prozent in der Zielgruppe. Das Film-Triple ausund «Jumanji: The Next Level» ► steigerte am Nachmittag die Reichweite kontinuierlich von 0,40 auf 0,53 und 0,95 Millionen. Die Marktanteile bei den Jüngeren stiegen von 6,9 über 7,3 auf 9,9 Prozent. Dienutzen den guten Vorlauf und lieferten mit 9,3 Prozent bei den Umworbenen den viertbesten Marktanteil des Jahres.