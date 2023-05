Roku-Medien-Chef bekommt 53 Millionen

Wirtschaft

Charlie Colliers Gehalt setzt sich hauptsächlich aus Aktien und Optionen zusammen.

Charlie Collier, der im vergangenen Herbst als Präsident der neu geschaffenen Medienabteilung zu Roku kam, hatte im vergangenen Jahr ein Vergütungspaket im Wert von 53,3 Millionen Dollar – mehr als doppelt so viel wie sein Chef, CEO Anthony Wood, mit nach Hause nahm.Collier verließ seinen Posten als CEO von Fox Entertainment, um die Leitung von Roku Media zu übernehmen, wo er nun für den Verkauf von Inhalten und Werbung für den Roku Channel zuständig ist. Die Einstellung des hochkarätigen TV-Managers, der AMC-Hits wie «Mad Men», «Breaking Bad» und «The Walking Dead» beschert hat, signalisiert, dass Roku mehr in Originalinhalte investieren will. Dennoch hat Roku Schritte unternommen, um die Kosten zu senken, einschließlich der Entlassung von etwa 400 Mitarbeitern, nachdem sich das Umsatzwachstum in den letzten beiden Quartalen dramatisch verlangsamt hat.Im Jahr 2022 umfasste Colliers Gehaltspaket ein Grundgehalt von 1,075 Millionen Dollar sowie eine geballte Ladung Aktien: 23,3 Millionen Dollar in Form von Aktienzuteilungen und 28,9 Millionen Dollar in Form von Aktienoptionen, wie aus der am Donnerstag eingereichten Vollmachtserklärung von Roku für 2023 hervorgeht. Colliers Jahresgehalt wurde auf 6,825 Millionen Dollar gestartet, als er im Oktober 2022 zu Roku kam.