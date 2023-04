«Transformers»-Prequel in Entwicklung

Kino-News

Chris Hemsworth und Scarlett Johansson werden in dem Animationsfilm mitwirken.

Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry und Scarlett Johansson werden die Sprecherbesetzung vonanführen, einem animierten Prequel über die epische Rivalität zwischen den Autobots und den Decepticons. Hemsworth spielt den jungen Optimus Prime, Henry spricht den jungen Megatron in der Ursprungsgeschichte, in der die Waffenbrüder zu Erzfeinden werden. Weitere Darsteller sind Johansson als Elita, Keegan-Michael Key als Bumblebee, Jon Hamm als Sentinel Prime und Laurence Fishburne als Alpha Trion."Ich bin so aufgeregt und stolz, mit Hasbro und eOne zusammenzuarbeiten, um den ersten «Transformers»-Animationsfilm in die Kinos zu bringen, der eine noch nie erzählte Geschichte erzählt", sagte Ramsey Naito, Präsident von Paramount Animation und Nickelodeon Animation, der die Besetzung auf der CinemaCon bekannt gab. Die Nachricht löste Beifall bei den Kinobesitzern in Las Vegas aus.Naito fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, dass so unglaubliche Talente zusammengekommen sind, um diese bekannten und beliebten Charaktere in einer Ursprungsgeschichte im Herzen der Franchise darzustellen." «Toy Story 4»-Regisseur Josh Cooley führt Regie bei dem Film nach einem Drehbuch von Andrew Barrer und Gabriel Ferrari. Der Film soll am 19. Juli 2024 in die Kinos kommen.