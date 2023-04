«Bass Reeves»: Donald Sutherland spielt mit

US-Fernsehen

Der bekannte Schauspieler wird nun auch bei der Paramount+-Serie mitwirken.

Donald Sutherland ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung der Serie «Bass Reeves», die derzeit bei Paramount+ in Arbeit ist. Die Serie trägt nun offiziell den Titelund wird nun als Anthologie-Serie beschrieben, die in den folgenden Staffeln weitere ikonische Gesetzeshüter zeigen wird, die die Geschichte beeinflusst haben.In der Beschreibung der «Bass Reeves»-Staffel heißt es, dass sie "den legendären Gesetzeshüter des Wilden Westens zum Leben erwecken wird. Reeves, der als größter Held der amerikanischen Geschichte gilt, arbeitete in der Zeit nach dem Wiederaufbau als Bundespolizist im Indianerterritorium und nahm über 3.000 der gefährlichsten Verbrecher fest, ohne jemals verwundet zu werden.David Oyelowo wird die Rolle des Reeves spielen, zu den weiteren Stammgästen der Serie gehören Lauren E. Banks, Forrest Goodluck, Barry Pepper und Demi Singleton. Dennis Quaid, Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Grantham Coleman und Justin Hurtt-Dunkley werden in weiteren Rollen zu sehen sein, Shea Whigham und Garrett Hedlund sind für Gastauftritte gestartet. «Lawmen: Bass Reeves» wird derzeit in Texas gedreht. Chad Feehan wird als Schöpfer, ausführender Produzent und Showrunner genannt. David und Jessica Oyelowo sind ausführende Produzenten unter ihrer Yoruba Saxon-Firma.