Snapchat schrumpft um sieben Prozent

Wirtschaft

Die Nutzerzahlen sind inzwischen auf 383 Millionen gestiegen.

Unsichere Zeiten für Snapchat: Der Umsatz der Muttergesellschaft Snap lag im ersten Quartal bei 989 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von sieben Prozent entspricht. Es verzeichnete einen Nettoverlust von 329 Millionen US-Dollar (gegenüber 360 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal). "Wir arbeiten daran, unser Umsatzwachstum zu beschleunigen, und wir nutzen diese Gelegenheit, um unsere Werbeplattform deutlich zu verbessern, um die Rendite für unsere Werbepartner zu steigern", sagte Evan Spiegel, CEO und Mitbegründer von Snap, in einer vorbereiteten Stellungnahme.Die Werbenachfrage im ersten Quartal wurde "durch die Änderungen, die wir an unserer Werbeplattform vorgenommen haben, um mehr Click-Through-Conversions zu erreichen, und durch die Anpassung der Messlösungen der Werbetreibenden an diese neuen Ziele gestört", so Snap in seinem Brief an die Aktionäre im ersten Quartal. "Während diese Änderungen kurzfristig störend sind, sind wir optimistisch, dass unsere Verbesserungen der Werbeplattform die Grundlage für zukünftiges Wachstum schaffen."Letzte Woche gab das Unternehmen auf dem Snap Partner Summit bekannt, dass Snapchat+, der Abo-Service, der exklusive, experimentelle und Vorab-Funktionen bietet, im ersten Quartal mehr als drei Millionen zahlende Abonnenten erreicht hat. Außerdem wurde My AI eingeführt, ein KI-gesteuerter Chatbot, der allen Snapchat-Nutzern zur Verfügung steht (nachdem er zuvor nur Snapchat+-Kunden vorbehalten war), um "unserer Community das Beste von Snapchat zu bieten", einschließlich Augmented-Reality-Linsen und Empfehlungen von Snap Mapt.