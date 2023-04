Sony Pictures braucht seinen «Spider-Man»

Wirtschaft

Die Fernsehgruppe performte nicht wirklich gut. Die Zahlen für das Quartal sind überschaubar.

Ohne einen «Spider-Man»-Film im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Sony-Pictures-Sparte nicht an frühere Profitabilitätsniveaus anknüpfen. Ein weiterer Schwachpunkt der Sony Group Corporation waren die Bereiche Spiele und Netzwerkdienste. Der japanische Elektronik- und Unterhaltungsriese gab am Freitag die Ergebnisse für das Gesamtjahr von April 2022 bis März 2023 bekannt. Der Konzernumsatz stieg um 16 Prozent auf 11,5 Billionen JPY in lokaler Währung und der Nettogewinn um sechs Prozent auf 937 Milliarden JPY.Der Geschäftsbereich "Pictures Division", der die Bereiche Spielfilm, Fernsehproduktion und TV-Netzwerke umfasst, verzeichnete einen Umsatzrückgang von elf Milliarden US-Dollar auf 10,14 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn sank jedoch noch stärker, nämlich um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Zeitraum 2021-2022. Das Betriebsergebnis der Sparte wurde mit 894 Millionen Dollar angegeben, verglichen mit 1,94 Milliarden Dollar.In den detaillierten Zusatzinformationen, die dem Finanzbericht beigefügt sind, erklärte Sony, dass die Filmsparte unter einem Rückgang der Kinoeinnahmen, einem geringeren Lizenzvolumen (im Vergleich zu einem Jahr, in dem «Seinfeld» neu lizenziert wurde) und einem geringeren Volumen neuer Filme, die auf den digitalen Vertrieb umgestellt wurden, zu leiden hatte. Das Segment profitierte jedoch von TV-Verkaufslieferungen, den Übernahmen von Industrial Media und Bad Wolf sowie von höheren Einnahmen aus dem Anime-Streaming (Crunchyroll). Der größte Film des Zeitraums 2022-23 war «Bullet Train» mit einem weltweiten Einspielergebnis von 242 Millionen Dollar.