BBC-Chef Sharp nimmt seinen Hut

England

Sharp stand seit Wochen wegen seiner Rolle in einem Darlehen an Ex-Premierminister Boris Johnson in der Kritik.

Der Vorsitzende der BBC, Richard Sharp, hat sein Amt wegen seiner Rolle bei einem Darlehen an den damaligen britischen Premierminister Boris Johnson im Jahr 2020 niedergelegt. Sharp stand seit Wochen unter Druck, seit eine parlamentarische Untersuchung der Angelegenheit durch denselben Ausschuss des Ministeriums für Digitales, Kultur, Medien und Sport (DCMS), der ihn für den Job interviewt hatte, ergab, dass er dabei „erhebliche Beurteilungsfehler“ gemacht hatte, als er seine Rolle bei der Vermittlung des Darlehens an Johnson nicht offenlegte.Sharp, ein Banker und ehemaliger Vorsitzender der Royal Academy of Arts, wurde im Januar 2021 auf Empfehlung von Oliver Dowden, dem damaligen DCMS-Sekretär, und Johnson zum Vorsitzenden der britischen, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ernannt. Sharp trat am Freitag von seiner Position zurück, nachdem ein offizieller Bericht festgestellt hatte, dass er gegen die Regeln für öffentliche Ernennungen verstoßen hatte, bleibt aber bis Juni Interimsvorsitzender.„Wir akzeptieren und verstehen Richards Entscheidung, zurückzutreten. Wir möchten Richard unseren Dank aussprechen, der ein geschätzter und respektierter Kollege und ein sehr effektiver Vorsitzender der BBC war. Das BBC Board glaubt, dass Richard Sharp eine integre Person ist“, ließ der BBC-Vorstand in einem am Freitagvormittag veröffentlichten Statement wissen. „Richard war ein echter Verfechter der BBC, ihrer Mission und warum die Corporation ein unschätzbares Gut für das Land ist, im In- und Ausland. Er hatte immer die Unparteilichkeit der BBC und im Vordergrund seiner Arbeit als Vorsitzender stand der Wunsch, die Organisation erfolgreich zu sehen.“Auch Sharp kam in der Mitteilung zu Wort und sagte zu seinem Rücktritt: „Vorsitzender der BBC zu sein, war ein enormes Privileg. Es ist eine unglaubliche Organisation, die zu Hause in Großbritannien und auf der ganzen Welt noch nie so wichtig war wie heute. Ich bin sehr stolz darauf, mit den einzigartig talentierten Teams zusammengearbeitet zu haben über die BBC. Sie sind die Besten in dem, was sie tun, und ich werde immer ihr Champion sein.“