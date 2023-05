«Warrior» startet Ende Juni

US-Fernsehen

Bereits am letzten Donnerstag im Juni gibt es die neuen Folgen bei Max zu sehen.

Die dritte Staffel der Max-Original-Dramaserie, die auf den Schriften der Kampfsportlegende Bruce Lee basiert, startet mit zwei Episoden am Donnerstag, 29. Juni, auf Max. Die Serie, die von „Inverse“ als "die am meisten unterschätzte Actionserie des Jahrhunderts" bezeichnet wurde, wird erstmals auf Max ausgestrahlt, nachdem sie ursprünglich auf Cinemax zu sehen war.Nach den Rassenunruhen, die Chinatown in der zweiten Staffel erschütterten, nutzt Mai Ling ihre Verbindungen zur Regierung, um ihre Macht zu festigen, während Ah Sahm und die Hop Wei neue Wege finden müssen, um zu überleben.Produziert wird die Serie für Max von Perfect Storm Entertainment, Tropper Ink Productions und Bruce Lee Entertainment. Ausführende Produzenten sind Evan Endicott, Josh Stoddard und Jonathan Tropper (Schöpfer). Justin Lin, Danielle Woodrow und Andrew Schneider werkeln im Auftrag von Perfect Storm Entertainment.