waipu.tv unterstreicht IPTV-Marktführerschaft

Vermischtes

Die Streamingplattform waipu.tv hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Deutschland mehr als eine Million Abonnenten zählt.

Die IPTV-Plattform waipu.tv erreicht eine Millionen Abonnement Kunden, das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung. Außerdem kann sie über drei Millionen Free-Nutzer verzeichnen, die die Plattform regelmäßig nutzen. Über waipu.tv können die Nutzer auf mobilen Endgeräten oder Computern fernsehen. Mit dem Abo können dabei auch Pay-TV-Sender gestreamt werden. Außerdem stehen 30.000 Filme und Serien zum Abruf bereit. Somit ist waipu.tv führend in der Anzahl der Inhalte, Nutzerzahlen und Abonnenten. Neben dem geschlossenen Vertrag zwischen waipu.tv und der Freenet AG setzten immer mehr Internetanbieter auf waipu.tv und bieten die Plattform als TV-Service für ihre Kunden an.Laut aktuellen Daten haben etwa 40 Prozent der OPEN-IPTV-Kunden in Deutschland ein Abonnement bei waipu.tv. Dieser IPTV-Anbieter verzeichnet ein überproportionales Wachstum auf dem deutschen Markt. In den letzten Jahren hat sich ein deutlicher Trend vom Kabel- und Satellitenfernsehen hin zu IPTV, insbesondere zu OPEN-IPTV, abgezeichnet.Christoph Bellmer, CEO der Exaring AG, Betreiber von waipu.tv: „Das Wachstum von IPTV und besonders von OPEN-IPTV wird zusätzlich durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs im nächsten Jahr befeuert werden. Wir erwarten eine Beschleunigung des Trends. Kabel- und Satelliten-TV sind Technologien aus dem letzten Jahrhundert, die in den kommenden Jahren vollständig durch OPEN-IPTV abgelöst werden.“