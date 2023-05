NBC-Formate bezahlen Streikende weiter

US-Fernsehen

In den ersten Wochen wollen die Verantwortlichen Löhne bezahlen.

NBC, Jimmy Fallon und Seth Meyers beabsichtigen, den Mitarbeitern der «Tonight»- sowie «Late Night»-Show des Senders drei Wochen Gehalt zu zahlen, während die Sendungen aufgrund des Autorenstreiks unterbrochen sind, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.NBC plant, den Mitarbeitern zwei Wochen Gehalt zu zahlen, während jeder Late-Night-Moderator eine dritte Woche aus eigener Tasche bezahlen wird, so die beiden Personen. Die Krankenversicherung für die Mitarbeiter der Sendungen wird bis September bezahlt. Die Mitarbeiter wurden am Mittwochmorgen im Rahmen von Produktionsgesprächen informiert, an denen Fallon und Meyers persönlich teilnahmen, um die Angelegenheit mit seinen Mitarbeitern zu besprechen, so diese Personen. Normalerweise nehmen die Moderatoren nicht an diesen frühmorgendlichen Treffen teil.Die Maßnahmen deuten darauf hin, dass der Sender und die Moderatoren lieber früher als später wieder auf Sendung gehen möchten. Während des Autorenstreiks in den Jahren 2007 und 2008 fielen die Late-Night-Sendungen des Landes zwei Monate lang aus, bis David Lettermans Produktionsfirma Worldwide Pants eine eigene Vereinbarung mit der Writers Guild of America traf – im Gegensatz zu anderen Moderatoren gehörte Letterman seine Sendung und deren Pendant, die «Late Late Show» – und andere Moderatoren und Sendungen folgten diesem Beispiel. In einigen Fällen kehrten die Sendungen ohne Autoren auf den Bildschirm zurück, und Moderatoren wie Jay Leno mussten Monologe verfassen.