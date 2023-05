Startschuss für einen kriminellen Plan

Soap-Check

Bei der RTL-Seifenoper «Alles was zählt» soll Jenny mit einer Party überrascht werden. Doch hinter den Kulissen sieht das Bild anders aus.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ralf ist nach dem Verhör enttäuscht: Malte erinnert sich an nichts. Anette, immer noch in U-Haft, macht sich währenddessen große Sorgen um die Spedition - trotz der Unterstützung von Ben und Tina. Ralf bekommt Mitgefühl und setzt sich beim Haftrichter für Anette ein. Doch als sie aus der U-Haft entlassen wird, beschuldigt Malte sie - unter Tabletteneinfluss - der Tat! Doris stößt Simon und Charlotte mit ihrer reservierten Haltung nach dem Tod des Vaters vor den Kopf. Als die beiden beim gemeinsamen Essen lustige Erinnerungen an ihren Vater austauschen, verlässt Doris empört die WG. Später trifft Dilay im Hotel auf Doris und bricht in Tränen aus. Amelie will ihre Charity-Gala alleine aufziehen. Gunter fürchtet, dass das aufgrund ihres schlechten Rufs nicht funktioniert. Auch Hannes weigert sich, mit Amelie zusammenzuarbeiten.Christoph und Eleni sind von ihrer Geschäftsreise zurück und Alexandra hat nun mehr denn je mit ihrem schlechten Gewissen wegen des Seitensprungs mit Markus zu kämpfen. Markus stellt zwar klar, dass er Christoph nichts verraten wird, legt Alexandra aber nahe, ihm selbst die Wahrheit zu sagen. Als Alexandra dann Christophs körperlicher Nähe ausweicht, möchte er wissen, warum sie sich so seltsam verhält. Noah reitet los, um Valentina zu suchen und verpasst dadurch seine Verabredung mit Greta. Die ärgert sich unterdessen darüber, dass er sie versetzt hat. Doch als sie erfährt, dass Noah wegen seiner Rettungsaktion nicht kommen konnte, realisiert sie, dass sie ihm Unrecht getan hat. Als die beiden ihre Verabredung nachholen, liegt etwas in der Luft. Erik ist die Situation beim Schachspiel mit Werner äußerst unangenehm und so flüchtet er unter einem Vorwand. Als er später Gerry davon erzählt, erfasst ihn plötzlich die Wehmut aufgrund des nahenden Abschieds von seinem besten Freund.Mike hadert mit seiner Entscheidung, die Fahrradwerkstatt langfristig zu mieten. Bedeutet das bereits das Ende seiner neuen Passion? Hubert stürzt sich in einen feuchtfröhlichen Männerabend, um Gregor auf andere Gedanken zu bringen. Doch war nicht ein romantischer Abend mit Uschi geplant?Sina lässt das unbestimmte Gefühl nicht los, Nadine zu kennen. Als sie Nachforschungen anstellt, führen sie diese in ihre Vergangenheit. Cecilia macht Paula klar, sie als Freundin nicht mehr zu brauchen. Während Paula sich verletzt zurückzieht, findet Cecilia bald überraschenden Ersatz. Easys Plan, Britta um die Bildrechte für sein Gewinnerfoto zu bitten, erweist sich als aussichtslos. Trotzdem endet der Tag für ihn positiv.Der Girlsclub organisiert eine Party für Jenny, doch niemand ahnt, dass dies der Startschuss für einen kriminellen Plan ist. Deniz sieht in Ava eine ernstzunehmende Konkurrenz im Eiskunstlauf-Business, aber auch eine Chance.Jessica will neu anfangen, und die Suche nach einem neuen Job führt sie ausgerechnet zu Katrin. Doch dabei handelt es ich um eine ungewohnte Aufgabe für Jessica ... Nachdem Lilly und Nihat Toni von Eriks illegalem Einreiseplan in die USA erzählt haben, bricht zwischen ihnen ein Streit aus. Statt vernünftig miteinander zu reden, machen Erik und Toni dicht.Sandra kommt nach dem Wochenende mit ihren Freundinnen bestens gelaunt nach Hause. Olli hat die große Hoffnung, dass sie nun auf andere Gedanken gekommen ist und nicht länger wie eine Klette an ihrer Tochter hängt. Dann könnte er endlich mehr Zeit allein mit Jessi verbringen. Doch schon bald zeichnet sich ab, dass sich nichts an der für Olli unbefriedigenden Situation ändern wird. Sandra denkt gar nicht daran, ihre gemeinsamen Aktivitäten mit Jessi herunterzufahren. Ob Olli sich das noch lange gefallen lässt?Sina versetzt es einen derben Stich, als sie erfährt, dass Lynn zu Jonas gezogen ist. Dennoch ist sie fest entschlossen, gute Miene zu bösem Spiel zu machen, um eine Versöhnung zwischen ihr und der Clique möglich zu machen. Ihre aufkeimenden heftigen Emotionen im Zaum haltend und unterstützt durch eine eindringliche Ansprache von Amelie, schöpft sie trotz allem Hoffnung, als Jonas und Lynn zwar zurückhaltend aber dann doch einem gemeinsamen Grillabend zustimmen. Die beiden erscheinen dann auch zu dem Treffen, doch sie verhalten sich Sina gegenüber kühl und reserviert. Nun sieht Sina alle Hoffnung auf Versöhnung schwinden.