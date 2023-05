Stop Mom Shaming: sixx feiert den Muttertag

TV-News

Am kommenden Wochenende beschäftigt sich der Frauensender mit dem Thema Mom-Shaming und wirbt für mehr gesellschaftliche Toleranz.

Am kommenden Sonntag, 14. Mai, ist Muttertag. Während ProSieben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Muttertagsgrüße von Zuschauern vorlesen lässt, beschäftigt sich sixx inhaltlich mit dem Thema Mutter-Sein. Laut einer Forsa-Studie aus dem Jahr 2018 gab 77 Prozent der Mütter an, im Umgang mit ihrem Kind kritisiert zu werden – Kritik, die viele als Mobbing empfinden. sixx möchte dagegen etwas tun und klärt das gesamte Wochenende mit einer multimedialen Kampagne über die verschiedenen Facetten von MomShaming auf, wirbt für mehr gesellschaftliche Toleranz und möchte allen Müttern Mut machen.„Mom-Shaming ist ein Thema mit großer gesellschaftlicher Relevanz. Es ist uns ein Anliegen, am Muttertag auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Mit unserer Reichweite wollen wir mehr Toleranz gegenüber und auch unter Müttern schaffen – mit einer klaren Botschaft: Stop Mom Shaming und Viva la Mamma“, erklärt Senderchefin Ellen Koch.Das gesamte Muttertags-Wochenende (13. und 14. Mai) finden im TV und auf den sixx-Social-Media-Kanälen diverse Elemente von Straßenumfragen, Q&A's bis hin zu Erfahrungsberichten zum Thema Mom-Shaming statt. Unterstützt wird die Kampagne von Müttern wie Paula Lambert, Madita van Hülsen, Isabella Franke, Romina Langenhan, Lana Witting (Geschäftsleiterin taz Genossenschaft) und von "Echte Mamas", der größten Community für Mütter, sowie vielen weiteren Momfluencern.