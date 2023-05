«The Taste» dreht auf

Quotennews

Die Reichweiten sind noch enttäuschend, dennoch ist eine klare Verbesserung zu erkennen.

In der Vorwoche warin eine neue Staffel gestartet. Der langjährige Coach Frank Rosin nahm diesmal jedoch nicht an der Show teil und wurde von Nelson Müller ersetzt. Ganz verschwindet Frank Rosin allerdings nicht und war gestern bereits als Gastjuror wieder mit dabei. Dabei hatte er Blau- und Rotschimmelkäse, rohes Eigelb und die Stinkfrucht Durian. Eine weitere Besonderheit der diesjährigen Staffel besteht darin, dass die Teilnehmer ausschließlich ehemalige Kandidaten sind. Zudem hatte man die Folgen in den Jahren zuvor stets im Herbst ausgestrahlt.Der Staffelstart lief mit 0,79 Millionen Fernsehenden und mäßigen 3,6 Prozent Marktanteil so schwach wie noch keine Folge je zuvor. Auch die 0,31 Millionen Jüngeren ließen mit einer passablen Quote von 6,1 Prozent deutlich Luft nach oben. Die über dreistündige Show versammelte 0,92 Millionen vor den Fernsehschirmen, wovon 0,36 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Bei den Umworbenen wurden 7,7 Prozent verbucht, beim Gesamtpublikum immerhin 4,4 Prozent.Ab 23.35 Uhr folgte schließlich, was die Highlights aus den vergangenen Staffeln zusammenfasste. 0,34 Millionen Zuschauer sahen bis 00.35 Uhr zu, mit 0,11 Millionen Zusehern schnappte man sich 6,3 Prozent. Damit lief die Best-Of besser als. Zwischen 16.00 und 17.30 sowie 18.00 und 19.00 Uhr sahen nur 0,20 Millionen Zuschauer zu, die Folge waren 1,6 Prozent. 50.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren waren dabei, der Marktanteil belief sich auf gruselige 2,4 Prozent.