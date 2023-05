«The Outlaws» geht weiter

England

Amazon Prime Video und BBC One haben neue Folgen bestellt.

wurde von Amazon Prime Video und BBC One für eine dritte Staffel übernommen. Als neueste Ergänzung zur Prime-Mitgliedschaft wird die dritte Staffel in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und den nordischen Ländern verfügbar sein. In Deutschland hält Joyn die aktuellen Rechte. Der komödiantische Thriller folgt einer Gruppe von Fremden aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, die gezwungen sind, gemeinsam eine gemeinnützige Strafe in Bristol abzusitzen.Staffel drei beginnt mit dem Verbrecherboss The Dean («Dracula», «Bad Sisters»), der hinter Gittern auf seinen Prozess wartet, und lässt die Gruppe der Gesetzlosen mit ihrem Leben weitermachen – bis einer der ihren mit einem tödlichen Geheimnis zurückkehrt, das ihr Leben, wie sie es kennen, bedroht. Während eine mörderische Verbrecherjagd auf die Bande zukommt, versucht die Gruppe, ihre Unschuld zu beweisen, bevor der Fall des Dekans zusammenbricht und er sie aus Rache jagt.Die Serie wurde von Stephen Merchant – der auch als ausführender Produzent, Regisseur und Autor fungiert – und Elgin James mitentwickelt. Luke Alkin, Kenton Allen und Matthew Justice fungieren zusammen mit John Butler auch als ausführende Produzenten. Big Talk und Four Eyes Productions sind die Studios hinter «The Outlaws», das auch von BBC One und Amazon Studios koproduziert wird. Der weltweite Vertrieb wird für alle drei Staffeln von BBC Studios übernommen.