«Aktenzeichen XY ungelöst» verhältnismäßig schwach

Quotennews

Das Erste wiederholte den Spielfilm «Herbe Mischung» und kam nicht einmal auf 3,2 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren.

Das ZDF bot seinem Publikum am gestrigen Abend wieder Nachschub an ungelösten Kriminalfällen. Beistellte Rudi Cerne diesmal wieder Fälle, wie den einer 50-jährigen Unternehmerin, die brutal in ihrer Wohnung ermordet wurde, vor. Zudem wurde der „XY-Preis 2023“ unter der Schirmherrschaft der Bundesinnenministerin verliehen. Diesmal ging er an vier Jugendliche, die Zivilcourage bewiesen, und dazwischengingen, als ein Mann eine Frau bedrängte und attackierte.Knapp einen Monat zuvor hatten 5,93 Millionen Zuschauer eingeschalten, was zu einem starken Marktanteil von 21,7 Prozent geführt hatte. Die 1,04 Millionen Jüngeren sicherten sich zudem eine herausragende Quote von 16,4 Prozent. Dieses Mal schalteten allerdings nur 5,23 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, das bedeutete aber einen weiterhin tollen Marktanteil von 20,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war man mit 1,05 Millionen Zusehenden die Nummer eins, der Marktanteil wurde mit 18,5 Prozent beziffert.Das Erste wiederholte den Spielfilm, der bereits acht Jahre auf den Buckel hat. Die Sendung sahen sich 3,19 Millionen Fernsehzuschauer an, die blaue Eins musste mit einem Marktanteil von 12,7 Prozent zurecht kommen. Bei den jungen Menschen saßen nur 0,30 Millionen vor den Fernsehschirmen und brachten einen Marktanteil von mauen 5,3 Prozent vorbei.