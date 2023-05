Paramount-Tochter entlässt zahlreiche Mitarbeiter

Wirtschaft

Da Showtime nur noch ein Label ist und MTV News eingestellt wird, fallen zahlreiche Arbeitsplätze weg.

Showtime wird Teil von Paramount+, MTV News wird geschlossen und die restlichen Abteilungen der Paramount Global Tochter Paramount Media Networks, Showtime und MTV Entertainment Studios werden zusammengelegt. 25 Prozent der Belegschaft sollen gehen, da zahlreiche Abteilungen geschlossen wurden, sind die Einsparungen unumgänglich. Auch MTV News, das vor mehr als fünf Jahren von Entlassungen betroffen war, wird geschlossen. Andere Abteilungen, von denen die meisten zum operativen Geschäft gehören, werden ebenfalls dicht gemacht.In einem Memo an die Mitarbeiter erklärte Chris McCarthy, Präsident der Showtime/MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks, dass "wir trotz des Erfolgs von Paramount im Streaming-Bereich wie viele unserer Konkurrenten weiterhin unter dem Druck des allgemeinen wirtschaftlichen Gegenwinds stehen" und dass "Führungskräfte in Abstimmung mit der Personalabteilung in den letzten Monaten zusammengearbeitet haben, um die optimale Organisation für die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unseres Unternehmens zu finden".McCarthys Gruppe wird in "zwei Funktionen" konsolidiert: Studios, das Showtime und MTV Entertainment Studios umfasst, und Networks, das "neun separate Teams in einer Portfoliogruppe zusammenfasst". Zu den Paramount Networks gehören Nick , MTV, Comedy Central , Paramount Network, CMT, Smithsonian, TV Land, Logo und Pop TV.