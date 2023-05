Disneys Fernsehsender bleiben erfolgreich

Wirtschaft

1,8 Milliarden Gewinn machten die Fernsehsender, die aber auch unter hohen Rechtekosten zu leiden hatten.

In den Monaten Januar, Februar und März 2023 verzeichnete der Disney-Konzern einen Umsatz von 21,82 Milliarden US-Dollar. Beginnend mit dem zweiten Quartal 2022 hat Disney seine Finanzergebnisse in zwei Segmente umstrukturiert: Disney Media and Entertainment Distribution und Disney Parks, Experiences and Products. Disneys Direct-to-Consumer-Umsatz stieg im Quartal um zwölf Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar, während der Betriebsverlust um 26 Prozent auf 1,1 Milliarden zurückging. Das Unternehmen strich zahlreiche Serienproduktionen.Bei Disneys linearen Fernsehnetzwerken sank der Umsatz um sieben Prozent auf sechs Milliarden US-Dollar und das Betriebsergebnis ging um 35 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar zurück. Der Umsatz von Disneys inländischen TV-Kanälen, zu denen ABC und ESPN gehören, sank um vier Prozent auf 5,6 Milliarden US-Dollar, und das Betriebsergebnis schrumpfte um ein Drittel auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang des Betriebsergebnisses ist auf niedrigere Werbeeinnahmen und höhere Kosten für Sportprogramme und -produktion zurückzuführen.Der größte Lichtblick für Disney im Quartal war die Gruppe Parks, Erlebnisse und Produkte, deren Umsatz um 17 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar und deren Betriebsergebnis um 23 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar wuchsen, was auf höhere Ausgaben der Gäste in internationalen und inländischen Parks und Erlebnissen (vor allem in Disneys internationalen Parks und Resorts) zurückzuführen ist.Die Umsätze im Bereich Content Sales/Licensing and Other, zu denen auch die Einnahmen aus den Kinokassen gehören, stiegen um 18 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar und verzeichneten einen Betriebsverlust von 50 Millionen US-Dollar, nach einem Anstieg von 16 Millionen US-Dollar im Vorjahr.