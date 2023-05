Hulu soll in Disney+ integriert werden

Vermischtes

Damit folgt an Netflix, das bereits seit Jahren in einer App mehrere Abo-Möglichkeiten anbietet.

Auf Disneys Earnings Call am Mittwoch sagte CEO Bob Iger, dass das Unternehmen in den USA bald ein "One-App-Erlebnis" einführen wird, das Hulu-Inhalte in Disney+ integriert. Das neue kombinierte Angebot soll bis Ende 2023 eingeführt werden und für Kunden verfügbar sein, die beide Streaming-Dienste abonniert haben, sagte er."Während wir Disney+, Hulu und ESPN+ weiterhin als eigenständige Optionen anbieten werden, ist dies eine logische Weiterentwicklung unserer [Direct-to-Consumer]-Angebote, die größere Möglichkeiten für Werbetreibende bieten und gleichzeitig Abonnenten des Bündels Zugang zu robusteren und gestrafften Inhalten verschaffen, was zu einer stärkeren Einbindung des Publikums und letztlich zu einem einheitlicheren Streaming-Erlebnis führt", so Iger.Iger sagte auch, dass Disney beabsichtigt, den Preis für den regulären werbefreien Disney+-Tarif (derzeit 10,99 Dollar/Monat) zu erhöhen und den Preis für den werbefinanzierten Tarif (7,99 Dollar/Monat) moderat anzuheben. In den USA hatte das Unternehmen den Preis für Disney+ ohne Werbung im Dezember 2022 um drei Dollar erhöht, als es die werbefinanzierte Stufe zu einem niedrigeren Preis einführte.Iger sagte in der Telefonkonferenz, es sei noch nicht ganz klar, was mit Hulu passieren werde, aber es sei klar, dass die Inhalte von Disney+ in Kombination mit "allgemeinen Unterhaltungsinhalten" ein sehr starkes Angebot seien. "Wir streben also eine Erfahrung mit allgemeinen Unterhaltungsinhalten auf Disney+ an", sagte er und lehnte es ab, vorherzusagen, wie die Verhandlungen für Hulu ausgehen werden. Bislang hat Disney laut Iger "konstruktive" Gespräche mit Comcast über die Zukunft von Hulu geführt.Ab Januar 2024 kann Disney von Comcast verlangen, seinen Anteil an Hulu zu verkaufen (und Comcast kann den Verkauf erzwingen). Iger sagte, Disney prüfe alle Optionen. Die Streaming-Landschaft ist im Moment sehr, sehr kompliziert, und bevor wir große Entscheidungen über unser Investitionsniveau und unser Engagement in diesem Geschäft treffen, wollen wir verstehen, wohin es gehen könnte", sagte Iger auf einer Investorenkonferenz im März.