Diese Filme zeigt Netflix im Sommer 2023

Die Abonnenten bekommen die Fortsetzung von «Extraction» mit Chris Hemsworth zu sehen. Außerdem gibt es ein Spin-Off von «Bird Box».

(Doku, ab 5. Juli)

1982 starteten George Michael und Andrew Ridgeley, die besten Freunde und noch Teenager, als WHAM! Im Juni 1986 spielten sie ihr allerletztes Konzert im Wembley-Stadion und hatten genau das geschafft. Jetzt wird zum ersten Mal in ihren eigenen Worten die erstaunliche Geschichte erzählt, wie sie innerhalb von vier Jahren mit zeitlosen und klassischen Popsongs die Charts auf der ganzen Welt dominierten. Hit auf Hit - "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go", "Freedom", "I'm Your Man" und natürlich "Last Christmas". Ihre Zeit im Rampenlicht war glühend heiß, denn sie waren die erste westliche Popgruppe, die in China auftrat - eine Zeit, die nicht nur ihre Jugend, sondern auch die vieler Millionen Fans, die sie verehrten, verkörpert hat. WHAM! ist ein Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der diese magische Zeit einfängt. Regisseur Chris Smith (Tiger King, Sr.) und die Produzenten John Battsek (The Deepest Breath) und Simon Halfon (Supersonic) gewähren einen beispiellosen Zugang zum persönlichen Archiv von George und Andrew, einschließlich bemerkenswerter und nie zuvor gezeigter Aufnahmen, sowie seltener, offener und bisher nicht gehörter Interviews. WHAM! zeichnet ihre unglaubliche Reise von Schulfreunden zu Superstars nach.

Regie: Chris Smith



«The Out-Laws» (Action, ab 7. Juli)

Owen Browning (Adam Devine) ist ein geradliniger Bankmanager, der im Begriff ist, die Liebe seines Lebens, Parker (Nina Dobrev), zu heiraten. Als seine Bank während seiner Hochzeitswoche von den berüchtigten Ghost Bandits überfallen wird, glaubt er, dass seine zukünftigen Schwiegereltern (Pierce Brosnan und Ellen Barkin), die gerade in der Stadt angekommen sind, die berüchtigten Out-Laws sind.

Darsteller: Adam Devine, Nina Dobrev, Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Richard Kind, Lil Rel Howery, Blake Anderson, Lauren Lapkus, Laci Mosley, mit Ellen Barkin und Pierce Brosnan

Regie: Tyler Spindel



«Bird Box Barcelona» (Action, ab 14. Juli)

Von den Produzenten des globalen Phänomens Bird Box kommt die Fortsetzung, eine Erweiterung des Films, der das Publikum 2018 fesselte. Nachdem eine mysteriöse Kraft die Weltbevölkerung dezimiert hat, muss Sebastian seine eigene Überlebensreise durch die trostlosen Straßen von Barcelona antreten. Während er sich mit anderen Überlebenden verbündet und sie versuchen, aus der Stadt zu entkommen, wächst eine unerwartete und noch unheimlichere Bedrohung heran.

Darsteller: Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro mit Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner und Leonardo Sbaraglia

Regie: Alex Pastor, David Pastor



«The Deepest Breath» (Doku, ab 19. Juli)

Ein Champion im Freitauchen trainiert mit Hilfe eines erfahrenen Sicherheitstauchers, um einen Weltrekord zu brechen, und die beiden gehen eine emotionale Bindung ein, die sich wie Schicksal anfühlt. Dieser herzzerreißende Film folgt dem Weg, den die beiden gegangen sind, um sich an der Spitze der Welt des Freitauchens zu treffen, und dokumentiert die aufregenden Belohnungen - und die unausweichlichen Risiken - der Jagd nach einem Traum in den stillen Tiefen des Ozeans.

Regie: Laura McGann



«They Cloned Tyrone» (Action, ab 21. Juli)

Eine Reihe von unheimlichen Ereignissen bringt ein unwahrscheinliches Trio (John Boyega, Jamie Foxx und Teyonah Parris) auf die Spur einer ruchlosen Regierungsverschwörung in diesem breiigen Mystery-Krimi.

Darsteller: John Boyega, Teyonah Parris, David Alan Grier, J. Alphonse Nicholson, Tamberla Perry, Eric Robinson Jr. mit Kiefer Sutherland und Jamie Foxx

Regie: Juel Taylor



«Heart of Stone» (Action, ab 11. August)

Rachel Stone (Gal Gadot) ist eine Geheimdienstmitarbeiterin und die einzige Frau, die zwischen ihrer mächtigen, globalen Friedensorganisation und dem Verlust ihres wertvollsten - und gefährlichsten - Aktivpostens steht.

Darsteller: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready

Regie: Tom Harper



«The Monkey King» (ab 18. August)

Inspiriert von einem epischen chinesischen Märchen, übersetzt in eine actiongeladene Komödie, kämpfen ein Affe und sein magischer Kampfstab gegen Dämonen, Drachen, Götter und den größten Widersacher von allen - das Ego des Affen.

Darsteller: Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jolie Hoang-Rappaport, Jo Koy, Ron Yuan, Hoon Lee, Stephanie Hsu, Andrew Pang, Andrew Kishino, Jodi Long, James Sie und BD Wong

Regie: Anthony Stacchi



«You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah» (Comedy, ab 25. August)

Stacy und Lydia sind beste Freundinnen, die schon immer davon geträumt haben, epische Bat Mitzvahs zu feiern. Aber die Dinge fangen an, komisch schief zu laufen, als ein beliebter Junge und ein Drama in der Mittelschule ihre Freundschaft und ihren Initiationsritus bedrohen.

Darsteller: Idina Menzel, Jackie Sandler, Adam Sandler, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Sarah Sherman, Dan Bulla, Ido Mosseri, Jackie Hoffman und Luis Guzmán

Regie: Sammi Cohen



«Choose Love» (Interaktive Liebeskomödie, ab 31. August)

Cami Conway hat alles. Sie hat den Job, den sie will, und ist auf dem Weg zu Verlobung, Heirat und Kindern mit ihrem wunderbaren Freund Paul. Und doch. Sie hat das Gefühl, dass ihr etwas fehlt. Cami steht vor einem Kaleidoskop verlockender, aber schwieriger Entscheidungen: von ernsten ethischen Dilemmas bis hin zum frivolen "Wahrheit oder Pflicht". Was sie wählt, hängt ganz von Ihnen, dem Zuschauer, ab. Aber seien Sie vorsichtig! Die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie Sie denken!

Darsteller: Laura Marano, Avan Jogia, Jordi Webber und Scott Michael Foster

Regie: Stuart McDonald

Netflix bietet den ganzen Sommer über Neuerscheinungen für jede Filmstimmung. Egal, ob man sich von einem weltumspannenden Action-Thriller mitreißen lassen, in eine Dokumentation eintauchen, sich bei einer romantischen Komödie entspannen oder mit der ganzen Familie in ein Fantasy-Abenteuer eintauchen möchte - bei Netflix ist jeder richtig. Machen für diesen Sommer mit einer Schüssel Popcorn auf dem Sofa und drücken auf "Play" - hier ist ein Überblick über die Netflix-Filme, die diesen Sommer auf Ihrem Bildschirm zu sehen sein werden.(Action, seit 12. Mai)Eine Attentäterin taucht aus ihrem Versteck auf, um die Tochter zu beschützen, die sie Jahre zuvor aufgegeben hat, während sie auf der Flucht vor gefährlichen Männern ist.Besetzung: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci und Gael Garcia BernalRegie: Niki Caro(Doku, ab 16. Mai)Von Regisseurin Ursula Macfarlane («Untouchable») und Produzentin Alexandra Lacey kommt eine schonungslose und menschliche Untersuchung des Lebens, des Todes und der Geheimnisse von Vickie Lynn Hogan - besser bekannt als Model und Schauspielerin Anna Nicole Smith. Seit ihrem ersten Auftritt im Playboy im Jahr 1992 war Anna Nicoles schwindelerregender Aufstieg der Inbegriff des amerikanischen Traums, der mit ihrem frühen Tod im Jahr 2007 ein tragisches Ende fand. Mit nie zuvor gezeigtem Filmmaterial, Home Movies und Interviews mit Schlüsselfiguren, die sich bisher nicht geäußert haben, eröffnet «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» neue Einblicke in die Geschichte der blonden Sexbombe, die kaum jemand wirklich kannte.Regie: Ursula Macfarlane(Doku, ab 23. Mai)Auf ihrer ersten Solo-Recherche reist die Journalistin Rae de Leon durch das ganze Land, um ein schockierendes Muster aufzudecken: Junge Frauen erzählen der Polizei, dass sie sexuell missbraucht wurden, aber anstatt Gerechtigkeit zu finden, werden sie wegen Falschaussage angeklagt, verhaftet und sogar von dem System, von dem sie glaubten, es würde sie schützen, ins Gefängnis gesteckt.Regie: Nancy Schwartzman(Action, ab 16. Juni)Chris Hemsworth kehrt als Tyler Rake in «Extraction 2» zurück, der Fortsetzung des Netflix-Blockbuster-Actionfilms Extraction. Nachdem er die Ereignisse des ersten Films nur knapp überlebt hat, kehrt Rake als australischer Black-Ops-Söldner zurück und wird mit einer weiteren tödlichen Mission beauftragt: die Rettung der geschundenen Familie eines skrupellosen georgischen Gangsters aus dem Gefängnis, in dem sie gefangen gehalten wird.Hemsworth arbeitet wieder mit Regisseur Sam Hargrave zusammen, während Joe und Anthony Russos AGBO produziert und Joe Russo das Drehbuch schreibt. Golshifteh Farahani spielt erneut ihre Rolle aus dem ersten Film, außerdem sind Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt und Tinatin Dalakishvili in weiteren Rollen zu sehen.Darsteller: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt und Tinatin DalakishviliRegie: Sam Hargrave(Doku, ab 19. Juni)Als die neunjährige Maya Kowalski im Jahr 2016 in das Johns Hopkins All Children's Hospital eingeliefert wurde, konnte nichts sie oder ihre Familie auf das vorbereiten, was sie durchmachen würden. Während das medizinische Team versuchte, ihre seltene Krankheit zu verstehen, begannen sie, die grundlegenden Wahrheiten, die die Kowalskis zusammenhielten, in Frage zu stellen. Plötzlich befand sich Maya in staatlicher Obhut - trotz zweier Eltern, die ihre Tochter unbedingt nach Hause bringen wollten. Die Geschichte der Familie Kowalski - erzählt in ihren eigenen Worten - wird Ihren Blick auf die Gesundheitsfürsorge für Kinder für immer verändern.Regie: Henry Roosevelt(Liebeskomödie, ab 23. Juni)Nach einer vielbeachteten Entlassung gerät Jennas (Gabrielle Union) Comeback in der Modebranche ins Stocken, als sie sich in einen charmanten, viel jüngeren Kollegen (Keith Powers) verliebt - der zufällig der Sohn ihres Chefs ist. Als die Funken fliegen, muss Jenna entscheiden, ob sie alles für eine geheime Romanze riskieren will.Darsteller: Gabrielle Union, Keith Powers, Aisha Hinds, DB Woodside, Janet Hubert, Alani "La La" Anthony und Gina TorresRegie: Numa Perrier(Animation, Juni)Als Ballister Boldheart (Riz Ahmed), ein Ritter in einer futuristischen mittelalterlichen Welt, eines Verbrechens beschuldigt wird, das er nicht begangen hat, ist die Einzige, die ihm helfen kann, seine Unschuld zu beweisen, Nimona (Chloë Grace Moretz), ein schelmischer Teenager mit einer Vorliebe für Chaos - die zufälligerweise auch eine Gestaltwandler-Kreatur ist, die Ballister zu vernichten ausgebildet wurde. Aber da das gesamte Königreich hinter ihm her ist, ist Nimona der beste (oder eigentlich der einzige) Kumpel, auf den Ballister hoffen kann. Und als die Grenzen zwischen Helden, Schurken und Monstern zu verschwimmen beginnen, starten die beiden, um ernsthaftes Unheil anzurichten - für Ballister, um seinen Namen ein für alle Mal reinzuwaschen, und für Nimona, um... einfach ernsthaftes Unheil anzurichten.Unter der Regie von Nick Bruno und Troy Quane ist Nimona eine epische Geschichte über die Suche nach Freundschaft in den überraschendsten Situationen und darüber, sich selbst und andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Der Film basiert auf der für den National Book Award nominierten und von der New York Times zum Bestseller erklärten Graphic Novel von ND Stevenson.Darsteller: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, Indya Moore, RuPaul Charles, Julio Torres, Sarah ShermanRegie: Nick Bruno & Troy Quane