«XY gelöst» geht im Juli weiter

TV-News

Sven Voss wird zwei Doppelfolgen des True-Crime-Formats auf einem neuen Sendepatz moderieren.

In einem Interview im vergangenen Oktober bezeichnete ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilkeaufgrund seiner dokumentarischen Erzählform als „eine schöne Ergänzung für den «XY»-Kosmos“. Nun hat das ZDF zwei neue Folgen des «Aktenzeichen XY… ungelöst»-Ablegers angekündigt. Geplant sind vier Folgen, die Moderator Sven Voss jeweils in Doppelfolgen am 5. und 12. Juli ab 20:15 Uhr präsentiert. Damit wechselt das Format auf den Mittwochabend, wo auch die Muttersendung mit Rudi Cerne beheimatet ist. Die erste Staffel lief im Spätsommer 2022 noch am Freitagabend. In der ZDFmediathek sind die Folgen bereits ab Freitag, 28. Juni 2023 abrufbar.Der ZDF-Moderator rekonstruiert gemeinsam mit damals zuständigen Ermittlern, Staatsanwälten sowie Experten die Aufklärung von Verbrechen. Teilweise an Originalschauplätzen wird in detaillierten Schritten die Tat, die Ermittlung und schließlich die Lösung der Fälle anhand von Reenactments und Interviews mit den Fallbeteiligten erzählt.Die ersten vier Folgen unterhielten im August und September des vergangenen Jahres zwischen 3,24 und 3,72 Millionen Zuschauer. Mit Marktanteilen von bis zu 17,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt und bis zu 8,1 Prozent beim Publikum unter 50 Jahren legte das Format einen gelungenen Start hin.