VOX startet «Job Switch» im Juni

TV-News

Außerdem präsentiert VOX eine neue Folge von «Mälzer und Henssler liefern ab!» mit einem einen Grandseigneur der Kulinarik als Überraschungsgast.

Ein Jahr, nachdem VOX die Sendung(damals noch unter dem Arbeitstitel «The Big Job Switch») angekündigt hatte, steht nun ein Ausstrahlungstermin für die Docutainmeint-Reihe fest. Die erste von insgesamt vier Folge geht am Montag, den 5. Juni, um 20:15 Uhr über den Sender. Damit folgt das Format auf die Frühjahrstaffel des Quoten-Hits, deren Finale am 29. Mai im Programm ist. In der deutschen Adaption des belgischen Formats «The Big Job Switch» von Geronimo geht es um mehrere Kandidaten, die ihre Jobs, in denen sie unglücklich sind, kündigen. Drei Experten sind dann mit der Aufgabe vertraut, eine neue passendere Arbeitsstelle zu finden. Die Teilnehmenden haben keine Ahnung, in welchem Ort oder sogar Land, in welcher Branche, in welchem Unternehmen oder in welcher Position sie letztendlich angestellt werden, wenn sie am Ende an ihrem neuen Arbeitsplatz ihre Augenbinde abnehmen.Die Experten aus «Job Switch», das von RTL Studios produziert wird sind Jochen Mai, Karriere-Coach und Gründer von Karriebibel.de, sowie Benjamin Pieck, Psychologe und Gründer von Matching-Box, der ein prämiertes Testverfahren entwickelt hat, das die individuellen Fähigkeiten der Kandidaten mit möglichen Berufsfeldern abgleicht. Außerdem ist Vertrauensexpertin und Wirtschaftspsychologin Eva Schulte-Austum mit dabei, die spezialisiert ist auf die Bereiche Personalvermittlung und Outplacement.Um das perfekte Match zwischen den Kandidaten, ihren Kompetenzen, ihrer Persönlichkeit und ihren Wünschen und dem neuen Job herzustellen, führt das Experten-Team mit ihnen persönliche Gespräche, erstellt ein fundiertes Persönlichkeits-Profil, filtert mithilfe einer psychologischen Persönlichkeitsanalyse Stärken und Entwicklungsfelder der Kandidaten heraus. Danach macht sich das Trio auf die Suche nach dem Job, der perfekt zu den Kandidaten – oftmals in einer völlig neuen Branche. Nach einiger Zeit besuchen die Experten die Teilnehmer wieder in ihrem neuen Arbeitsumfeld und stellen die zentrale Frage: War der Job Switch erfolgreich?Darüber hinaus hat VOX für den 4. Juni eine neue Folge vonangekündigt. Nach inzwischen sieben Folgen steht es Unentschieden zwischen Steffen Henssler und Tim Mälzer, der das letzte Duell im April für sich entschied. Auch dieses Mal kochen sie in ihrem Hamburger Pop-Up-Lieferdienst auf der Grundlage von Hinweisen für ihre Besteller und liefern ihre Gerichte anschließend persönlich aus. Als prominente Überraschung stellt niemand anderes als ein bekannter 2-Sterne-Koch die Kontrahenten vor eine kulinarische Herausforderung. VOX verriet jedoch noch nicht, wer dieser Koch ist, den beide kennen. Es handele sich aber um „einen Grandseigneur der Kulinarik und Altmeister der deutschen TV-Köche“.