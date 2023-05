Was macht den «Super Mario Bros.»-Film so erfolgreich?

Hintergrund

Der neue Kinofilm «Super Mario Bros.» sorgte für Schlagzeilen, weil er an den Kinokassen Rekorde brach und die Erwartungen übertraf.

Die Mario-Brüder haben offiziell die Welt der Zeichentrickfilme erobert, denn es handelt sich um die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten. Aber was hat diesen Zeichentrickfilm zu einem solchen finanziellen Erfolg gemacht? Ist es die schöne Stimme von Jack Black, der den berühmten Song "Peaches" singt? Oder sind es die niedlichen Pinguine, deren Versuch, Bowser zu überlisten, scheitert? Es gibt viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass der neue "Super Mario Bros.Eine große Rolle spielt die Popularität der Mario-Serie. Wie bereits erwähnt, ist die Mario-Familie seit der Veröffentlichung des Originalspiels „Super Mario Bros.“ im Jahr 1985 zu einem kulturellen Phänomen geworden. Die Figur des Mario ist mit seinem Markenzeichen, dem Schnurrbart und der roten Mütze, zu einer Ikone der Spieleindustrie geworden, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Die Serie hat sich mehr als 300 Millionen Mal verkauft und ist zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden. Die Spielereihe hat eine treue Fangemeinde, die mit den Spielen aufgewachsen ist, und so wurde der neue «Super Mario Bros.»-Film von Fans aller Altersgruppen mit Spannung erwartet.Ein weiterer Faktor, der zum Erfolg des neuen «Super Mario Bros.»-Films beigetragen hat, ist das starke Marketing. Die Marketingkampagne für den Film war sehr umfangreich, mit Trailern und Postern, die Monate im Voraus veröffentlicht wurden, um die Vorfreude zu steigern. Die Nutzung der sozialen Medien zur Bewerbung des Films war ebenfalls ein Schlüsselfaktor, um einen Hype zu erzeugen. Über den offiziellen Twitter-Account des Films wurden Hinter-den-Kulissen-Inhalte, Interviews mit den Schauspielern und der Crew sowie Reaktionen der Fans geteilt. Das Marketing war so erfolgreich, dass sogar Menschen, die keine Fans der Mario-Serie sind, sich für den Film interessierten.Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg des Films war die Besetzung. Der Film hat eine große Starbesetzung, darunter Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Jack Black als Bowser und Keegan-Michael Key als Toad. Diese Besetzung hat dem Film eine Starpower verliehen, die nicht nur Fans der Mario-Franchise, sondern auch Fans der Schauspieler selbst angezogen hat. Die Besetzung hat auch die Aufmerksamkeit der Medien auf den Film gelenkt, die über die Auswahl der Schauspieler und ihre Reaktionen darauf berichteten. Der Produktionswert des Films trug ebenfalls zu seinem Erfolg bei. Die Animation des Films ist visuell atemberaubend, mit leuchtenden Farben und detaillierten Charakterdesigns. Die Liebe zum Detail hat Fans und Kritiker gleichermaßen beeindruckt und den Film zu einem Muss für alle gemacht, die sich für Animation interessieren. Das Produktionsteam hat auch auf das Sounddesign des Films geachtet, mit Musik, die das Geschehen auf der Leinwand untermalt, und Soundeffekten, die die Welt von Mario zum Leben erwecken. Das NBC Universal Studio von Illumination war auch bei den Minions erfolgreich.Einer der wichtigsten Faktoren, die zum Erfolg des neuen «Super Mario Bros.»-Films beigetragen haben, ist seine Attraktivität für ein breites Publikum. Obwohl der Film auf der Mario-Franchise basiert, wurde er so konzipiert, dass er auch für diejenigen zugänglich ist, die mit den Spielen nicht vertraut sind. Die Geschichte des Films folgt Mario und seinen Freunden, die sich auf eine Reise begeben, um das Pilzkönigreich vor Bowser zu retten. Die Handlung ist so einfach, dass auch diejenigen, die die Serie nicht kennen, ihr folgen können, und enthält dennoch Anspielungen auf die Spiele, die langjährige Fans begeistern werden. Auch der Humor des Films ist für ein breites Publikum zugänglich, mit Witzen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen.Wichtig für den Erfolg des neuen Super Mario Bros.-Films war auch das Timing. Der Film wurde in der Nebensaison veröffentlicht, einer Zeit, in der Familien auf der Suche nach Unterhaltung sind. Der Kinostart fiel zudem mit der Veröffentlichung neuer Mario-Spiele zusammen, was die Vorfreude auf den Film noch steigerte. Der Zeitpunkt des Kinostarts sorgte dafür, dass der Film auch in der ruhigeren Jahreszeit in den Köpfen der Menschen präsent war, was zu seinem Erfolg an den Kinokassen beitrug.Nicht zuletzt ist der neue «Super Mario Bros.»-Film auch deshalb so erfolgreich, weil er Nostalgie weckt. Die Geschichte und die Charaktere des Films basieren auf der Mario-Serie, die in der Kindheit vieler Menschen eine wichtige Rolle gespielt hat. Der Nostalgiefaktor wurde bei der Vermarktung des Films sehr erfolgreich genutzt, da in den Trailern klassische Mario-Geräusche und -Musik zu hören sind. Der Film enthält auch Anspielungen auf die Spiele, die langjährigen Fans bekannt vorkommen werden, z. B. Power-Ups, Gegner und Schauplätze aus den Spielen. Der Nostalgiefaktor macht den Film nicht nur für Kinder interessant, sondern auch für Erwachsene, die mit den Mario-Spielen aufgewachsen sind.Dass der neue «Super Mario Bros.»-Film so viel Geld einspielen konnte, ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen. Die Popularität der Mario-Franchise, die Stärke des Marketings, die Starbesetzung, der hohe Produktionswert, das breite Publikum, der Zeitpunkt der Veröffentlichung und der Nostalgiefaktor haben alle zu seinem Erfolg beigetragen. Der Film übertraf alle Erwartungen und setzte einen neuen Standard für Animationsfilme, die auf Videospielen basieren. Er wurde sogar von Zuschauern geliebt, die keine Videospieler sind und das Nintendo-Universum überhaupt nicht kennen, da er alle Zielgruppen anspricht. Da das Mario-Franchise weiter wächst und sich entwickelt, ist es wahrscheinlich, dass wir in Zukunft weitere Adaptionen und Filme sehen werden, die auf dem Erfolg des neuen «Super Mario Bros.» anknüpfen werden.