Linda Yaccarino könnte Twitter-Chefin werden

Die Frau kommt von NBCUniversal, dort leitet sie seit Jahren den Werbeverkauf.

Linda Yaccarino, eine hartgesottene Veteranin der TV-Werbevermarktungskriege, ist laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person im Gespräch, um die nächste Geschäftsführerin von Twitter zu werden.Yaccarino, die einen Großteil ihrer Karriere im TV-Geschäft von WarnerMedia verbracht hatte, bevor sie im letzten Jahrzehnt zu NBCUniversal wechselte, beaufsichtigt die Werbevermarktungsbemühungen des Unternehmens, das sich im Besitz von Comcast befindet, auf der ganzen Welt, wobei Peacock und NBC zu den Vermögenswerten gehören, die sie mit Einnahmen zu stärken hilft. In den letzten Jahren hat sie Initiativen zur Generierung neuer Cashflows durch E-Commerce angeführt und daran gearbeitet, die Art und Weise, wie die TV-Branche ihr Publikum für Werbetreibende misst, neu zu definieren, in der Hoffnung, der Art und Weise, wie die Madison Avenue für Menschen bezahlt, die ihre Lieblingsprogramme über Streaming-Video sehen, mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.Ein Sprecher der Werbeabteilung von NBCUniversal sagte, dass ihm keine Details über eine Änderung von Yaccarinos Status bei dem Unternehmen bekannt seien. "Linda probt gerade für die Upfronts am Montag", sagte der Sprecher, Joe Benarroch, und bezog sich damit auf die jährlichen Verkaufspräsentationen, die NBCU und seine Konkurrenten den Werbekunden jedes Jahr im Mai vorlegen. Die Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, deutete an, dass NBCU die Präsentation wegen Yaccarinos möglichem Weggang möglicherweise überarbeiten muss.