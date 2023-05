Prime Video zeigt Black Friday-Game

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird zudem exklusiv die allererste Partie an einem Black Friday im November übertragen.

Die zweite Saison von Prime Video als exklusives Zuhause vonverspricht eine aufregende Reise für die Fans zu werden, mit der Rückkehr der Emmy-nominierten Berichterstattung, bahnbrechenden Features, die das Seherlebnis verbessern, und einer Reihe von hochkarätigen Matches mit allen 14 Playoff-Teams der letzten Saison. Darüber hinaus wird Prime Video mit der Präsentation des allerersten NFL Black Friday-Spiels am 24. November Geschichte schreiben, wenn die Jets gegen die Dolphins an einem der wichtigsten Einkaufstage des Jahres spielen.Der 16 Spiele umfassende reguläre Spielplan von «TNF» beginnt am Donnerstag, den 14. September, mit dem Showdown der NFC-Division-Champions, wenn die Vikings zum Heimauftakt gegen die Eagles aus Philadelphia antreten. Die Live-Übertragung von Thursday Night Football ist einer der vielen Vorteile von Prime, das unvergleichliche Ersparnisse, Bequemlichkeit und Unterhaltung bietet - alles in einer einzigen Mitgliedschaft."Wir freuen uns, ein Programm mit den größten Stars des Fußballs und vielen hochkarätigen Begegnungen anbieten zu können", so Marie Donoghue, Vice President of Global Sports Video, Amazon. "Wir beginnen mit zwei großartigen Kämpfen in der NFC, wenn die Vikings die Eagles besuchen und die Giants auf die 49ers treffen. Wir freuen uns darauf, so viele großartige NFL-Stadien mit toller Atmosphäre zu besuchen - wir können es kaum erwarten, dass die Saison beginnt!"