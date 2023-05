ESPN zeigt 25 Mal Football

US-Fernsehen

Alleine 20 Mal werden Partien am Montagabend ausgestrahlt. Zwei Play-Off-Games laufen ebenfalls bei ESPN oder ABC.

Der Spielplan 2023-24 von ESPN und The Walt Disney Company für die NFL auf ESPN erhöht sich auf eine Rekordzahl von 25 Spielen (23 reguläre Saisonspiele plus zwei Playoff-Spiele) und beinhaltet mehrere Verbesserungen. Den Fans stehen nun 20-Spiele zur Verfügung, darunter drei Wochen (Woche 2, 3 und 14) mit mehreren Spielen am selben Abend (ESPN + ABC), eine flexible Spielplanung ab Woche 12 und zum ersten Mal ein Spiel der Divisional Round auf ESPN.Das ESPN+-exklusive internationale Spiel (Woche 4), ein Doubleheader mit Playoff-Bezug in Woche 18, das Super-Wild-Card-Spiel am Montagabend, die Monday-Night-Football-Kommentatoren Joe Buck, Troy Aikman und Lisa Salters sowie Monday Night Football mit Peyton und Eli, die alle in den letzten beiden Jahren hinzugefügt wurden, kehren zurück. Die Programmverbesserungen gehen einher mit einer Zunahme an hochkarätigen Teams, besonderen Begegnungen und Schlüsselgeschichten.Zusammen mit den exklusiven Spielen und Simulcasts werden 20 Spiele auf ESPN, elf Spiele auf ABC und ein Dutzend auf ESPN+ zu sehen sein. Die 12 Spiele auf ESPN+ stellen den bisher umfangreichsten NFL-Spielplan dar. Für jedes Spiel gibt es eine spanischsprachige Übertragung, die meisten davon auf ESPN Deportes.