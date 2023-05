NBC plant Olympia auch in der Daytime

US-Fernsehen

Damit kommt eine Revolution: Bisher waren die großen Wettbewerbe in der Primetime zu sehen.

Die Bemühungen von NBCUniversal, das olympische Spektakel zu übertragen, standen lange Zeit vor einer scheinbar unüberwindbaren Herausforderung: Wie kann man Sportereignisse übertragen, die oft zu ungeraden Tageszeiten stattfinden? Im Jahr 2024 ist die Antwort einfach: Man überträgt sie einfach, wann sie stattfinden.NBC plant, für die Übertragung der Olympischen Spiele 2024 in Paris, die zwischen dem 26. Juli und dem 11. August 2024 stattfinden sollen, jeden Tag mindestens neun Stunden seines Tagesprogramms vorzuverlegen. Die Pariser Zeit ist der östlichen Zeitzone der USA um sechs Stunden voraus, aber NBC wird die wichtigsten Ereignisse am Morgen und am Nachmittag live übertragen. Anschließend wird der Sender eine dreistündige Primetime-Show ausstrahlen, die große Ereignisse mit Berichten hinter den Kulissen und Einblicken in die Athleten zusammenfasst. Der Peacock-Streaming-Hub des Unternehmens wird jede Sportart und jedes Ereignis streamen, einschließlich aller 329 Medaillenwettkämpfe, und wird vollständige Wiederholungen, alle NBC-Programme, kuratierte Videoclips, virtuelle Kanäle, exklusive Originalprogramme und mehr bieten.NBCUniversal glaubt, dass die Olympischen Spiele in Paris "mehr Programmstunden auf dem NBC-Sendernetz haben werden als alle vorherigen Olympischen Spiele". Das Unternehmen machte keine Angaben dazu, ob die Olympia-Berichterstattung die Morgensendung «Today» von NBC stören wird. Andere Teile des NBCU-Portfolios werden ebenfalls teilnehmen: Telemundo und Universo bieten eine spanischsprachige Berichterstattung, und auch USA Network, E!, CNBC und Golf Channel nehmen teil.