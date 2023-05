Ava DuVernay und Warner gehen getrennte Wege

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma von Warner Bros. Discovery konnte sich auf keine neuen Konditionen einigen.

Ava DuVernay hat ihren umfangreichen Gesamtvertrag mit der Warner Bros. Television Group beendet. Die Nachricht von dieser Entscheidung fällt zwar in die Zeit des Autorenstreiks, aber die Vertragsgespräche standen in keinem Zusammenhang. DuVernays Vertrag sollte am 31. Mai auslaufen und die beiden Parteien kamen zu der "gegenseitigen Entscheidung, ihn nicht zu verlängern".DuVernay unterzeichnete den mehrjährigen Vertrag 2018, der Berichten zufolge mit 100 Millionen Dollar bewertet wurde, nach der erfolgreichen Zusammenarbeit der Parteien bei OWNs «Queen Sugar», die letztes Jahr nach sieben Staffeln eingestellt wurde. "Ava DuVernay ist eine der führenden Köpfe unserer Branche, eine brillant talentierte Autorin, Produzentin, Regisseurin und Unternehmerin, deren Fähigkeit, mit ihrer Kunst zu inspirieren, nur noch von ihrer Fähigkeit, zu unterhalten, übertroffen wird", sagte der ehemalige TV-Chef von Warner Bros. (Channing Dungey ist der aktuelle Vorsitzende und CEO von WBTVG).Die Bilanz war überschaubar: Im Rahmen des Pakts produzierte DuVernay auch die romantische Drama-Anthologie-Serie «Cherish the Day» für OWN und 2021 «Home Sweet Home», eine ungeschriebene, sozial-experimentelle Serie, die auf NBC ausgestrahlt wurde, bevor sie zu Peacock wechselte. Im Jahr 2022 startete sie zwei Projekte, die auf DC Comics-Charakteren basieren – die dystopische Miniserie «DMZ» für HBO Max und «Naomi» für The CW. DuVernay hat die Serie, in der es um eine jugendliche Superheldin geht, zusammen mit Jill Blankenship entwickelt.